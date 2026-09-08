Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Αιτωλικού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Τα πρώτα στοιχεία από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου δίνουν τη δόνηση στα 4,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού και εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 10:46.

Είχε προηγηθεί σεισμική δραστηριότητα

Η νέα δόνηση σημειώθηκε μία ημέρα μετά από σεισμό μεγέθους 3,6 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη δόνηση σημειώθηκε στις 13:51, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αιτωλικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δημοσιευθεί για τον σεισμό της Δευτέρας.

Τα δεδομένα του σεισμολογικού δικτύου καταγράφουν επίσης μικρότερες δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή τις προηγούμενες ώρες, γεγονός που δείχνει ότι υπήρχε σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή πριν από τη σημερινή ισχυρότερη δόνηση.

Παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα οι Αρχές

Ο σεισμός των 4,3 Ρίχτερ, με το σχετικά μικρό εστιακό βάθος, ήταν αρκετά αισθητός στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς. Η σεισμική δραστηριότητα, πάντως, παρακολουθείται από τους αρμόδιους φορείς και τα σεισμολογικά δίκτυα.