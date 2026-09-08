Σάλμα Χάγιεκ: Έγινε 60 ετών και το γιόρτασε κολυμπώντας γυμνή – Το μήνυμα για την ηλικία και το μυστικό της ομορφιάς της

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Η Σάλμα Χάγιεκ υποδέχθηκε την έκτη δεκαετία της ζωής της με τον πιο απελευθερωμένο και εντυπωσιακό τρόπο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Η διάσημη ηθοποιός, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 2 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε τη Δευτέρα στο Instagram στιγμιότυπα όπου κολυμπά γυμνή στα νερά του ωκεανού.

Σε μία δεύτερη φωτογραφία, η σταρ ποζάρει με την πλάτη στραμμένη στον φακό, παίζοντας με τα μαλλιά της μέσα στο νερό.

«60 και ευγνώμων», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Χάγιεκ.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)



Οι θαυμαστές της έσπευσαν να την αποθεώσουν στα σχόλια, με έναν εξ αυτών να γράφει: «60 κι όμως διαχρονική… Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου».

«60 χρόνια γλυκύτητας, ταλέντου, χάρης και μιας ομορφιάς που λάμπει από μέσα προς τα έξω. 60 χρόνια που κάνεις τον κόσμο λίγο πιο φωτεινό απλά και μόνο με την παρουσία σου», σημείωσε ένας άλλος χρήστης.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στην παραλία και το Sports Illustrated

Η πρωταγωνίστρια του «Frida» συνηθίζει να μοιράζεται αποκαλυπτικές φωτογραφίες από την παραλία, αν και τις περισσότερες φορές προτιμά τα μπικίνι.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)



Πέρυσι, γιορτάζοντας τα 59α γενέθλιά της πάνω σε ένα γιοτ, είχε φορέσει ένα κατακόκκινο μαγιό, κρατώντας ένα κοκτέιλ και χορεύοντας.

«59 περιστροφές γύρω από τον ήλιο και ακόμη χορεύω», είχε γράψει τότε στη λεζάντα της ανάρτησης.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)



Την ίδια χρονιά, η ηθοποιός του «Desperado» και του «Wild Wild West» σημείωσε ένα ακόμη ορόσημο στην καριέρα της, καθώς φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του επετειακού τεύχους Sports Illustrated Swimsuit Issue 2025.

Στη φωτογράφιση δίπλα στην πισίνα, η Χάγιεκ εντυπωσίασε φορώντας ένα πράσινο μπικίνι.

Salma Hayek photographed by Ruven Afanador for Sports Illustrated, 2025. pic.twitter.com/CNAwfSFxwR — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) February 27, 2026



Η φιλοσοφία της για το γήρας και το «μυστικό» της

Η Χάγιεκ έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη διαδικασία της γήρανσης. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People τον Απρίλιο του 2025, εξήγησε ότι δεν προσπαθεί να δείχνει νεότερη, αλλά θέλει να δείχνει όμορφη για την ηλικία της.

«Απλώς θέλω ο σύζυγός μου να εξακολουθεί να λέει “Ουάου” όταν με κοιτάζει», εξήγησε, αναφερόμενη στον σύζυγό της, Φρανσουά-Ανρί Πινό.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)



«Εξακολουθώ να θέλω να νιώθω καλά με την εμφάνισή μου, αλλά όχι απαραίτητα επειδή θέλω να δείχνω 20 ετών. Είμαι εντάξει. Είμαι πιο ενθουσιασμένη που είμαι 50 και 60 και δείχνω ωραία στα 50 και στα 60. Είναι ένα διαφορετικό είδος ομορφιάς».

Επιπλέον, το 2023, η ίδια είχε αποκαλύψει πως το πραγματικό μυστικό πίσω από τη νεανική της εμφάνιση είναι ο διαλογισμός.