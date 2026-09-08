Τουρνουά βόλεϊ στη μνήμη του Κωνσταντίνου Τσολακάκη στη Νέα Σμύρνη – Ο Πανιώνιος τιμά ένα από τα πιο ιστορικά διοικητικά στελέχη του

Το Τμήμα Βόλεϊ Ανδρών του Πανιωνίου Betsson διοργανώνει ένα τουρνουά στις 9-10 Οκτωβρίου στη μνήμη του Κωνσταντίνου Τσολακάκη. Ο Κωνσταντίνος Τσολακάκης υπήρξε ένα από τα ιστορικότερα διοικητικά στελέχη του Πανιωνίου, διατελώντας πρόεδρος κατά την διετία 1974–1976 και υπηρετώντας τον Σύλλογο για πολλές δεκαετίες.

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Αθλητισμός

Τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Τσολακάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Τμήμα Βόλεϊ Ανδρών του Πανιωνίου Betsson διοργανώνει ένα σπουδαίο τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Τσολακάκη. Ο Σύλλογος  τιμά ένα από τα πιο ιστορικά διοικητικά στελέχη του.
  • Το τουρνουά «Κωνσταντίνος Τσολακάκης» θα πραγματοποιηθεί στο «Ανδρέας Βαρίκας», με τη συμμετοχή των ΠΑΟΚ, Μίλωνα και ΟΦΗ.
  • Ο Κωνσταντίνος Τσολακάκης υπήρξε ένα από τα ιστορικά διοικητικά στελέχη του Πανιωνίου, έχοντας συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τον Σύλλογο. Διέτελεσε πρόεδρος κατά την διετία 1974–1976 και υπηρέτησε τον Σύλλογο από διάφορα πόστα για πολλές δεκαετίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα σπουδαίο τουρνουά διοργανώνει το διάστημα 9-10 Οκτωβρίου το Τμήμα Βόλεϊ Ανδρών του Πανιωνίου Betsson στη μνήμη του Κωνσταντίνου Τσολακάκη.

Το σπουδαίο τουρνουά «Κωνσταντίνος Τσολακάκης» θα πραγματοποιηθεί στο «Ανδρέας Βαρίκας» με τη συμμετοχή των ΠΑΟΚ, Μίλωνα και ΟΦΗ.

Ο Κωνσταντίνος Τσολακάκης υπήρξε ένα από τα πιο ιστορικά διοικητικά στελέχη του Πανιωνίου, έχοντας συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τον Ιστορικό.

Διέτελεσε πρόεδρος του Πανιωνίου κατά την διετία 1974–1976 και ηγήθηκε της ομάδας σε μια πολύ σημαντική περίοδο, ενώ υπηρέτησε τον Σύλλογο από διάφορα πόστα για πολλές δεκαετίες.

Μέσω του τουρνουά ο Ιστορικός θέλει να τιμήσει τη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του αθλητισμού.

Ο Πανιώνιος Betsson καλεί τους φίλους του Συλλόγου και όλους τους φίλους του βόλεϊ να βρεθούν στο «Ανδρέας Βαρίκας» και να στηρίξουν με την παρουσία τους μια διοργάνωση που αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή.

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