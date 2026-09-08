Ανατριχιαστικό βίντεο: Διοικητής των Ταλιμπάν εκτέλεσε δημόσια 30χρονο στο Αφγανιστάν – Σκληρές εικόνες

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Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από το Αφγανιστάν καταγράφει διοικητή των Ταλιμπάν να εκτελεί εν ψυχρώ έναν δεμένο άνδρα στη μέση του δρόμου, αφού προηγουμένως τον είχε ξυλοκοπήσει.

Ο Αμπντούλ Καντίρ Παχλαβανζάντα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την περασμένη Παρασκευή από τον αστυνομικό διοικητή της διοίκησης των Ταλιμπάν στην περιοχή Παστούν Ζαργκούν και τους άνδρες που τον συνόδευαν, σε κοινή θέα και ενώ τα χέρια του ήταν δεμένα.

Even if Abdul Qadir Pahlavan Zadeh had committed a crime, no one has the right to become judge, jury, and executioner. Local sources say the 30-year-old was tortured, his hands tied, and then shot with a machine gun by the Taliban in Herat. This is not justice. This is the law… pic.twitter.com/PDyya5UbeK — Pamir Watch (@PamirWatch) September 6, 2026



Η Παστούν Ζαργκούν είναι μία από τις περιοχές της επαρχίας Χεράτ στο δυτικό Αφγανιστάν.

Ελεύθεροι οι δράστες

Πηγές στη Χεράτ αναφέρουν ότι οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του 30χρονου Παχλαβανζάντα, δεν έχουν συλληφθεί και συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Οι ίδες πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα «Hasht-e Subh Daily» τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ότι οι ισχυρισμοί περί σύλληψης του αστυνομικού διοικητή των Ταλιμπάν στην περιοχή Παστούν Ζαργκούν και άλλων εμπλεκομένων στη δολοφονία είναι ψευδείς.

Αποποίηση ευθυνών

Μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Αμπντούλ Καντίρ Παχλαβανζάντα, η διοίκηση των Ταλιμπάν προσπάθησε να αποποιηθεί τις ευθύνες για το συμβάν και να το παρουσιάσει ως ενέργεια που παρακινήθηκε από προσωπικά κίνητρα.

Όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται το μέσο 8am.media, ο Νουρουντίν Ισλάμτζαρ, ο κυβερνήτης των Ταλιμπάν στη Χεράτ, επικοινώνησε με την οικογένεια του Αμπντούλ Καντίρ και ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία είχε προσωπικό υπόβαθρο και δεν θα έπρεπε να αποδοθεί στη διοίκηση των Ταλιμπάν.

Οι πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα «8am» τη Δευτέρα, ότι ο κυβερνήτης των Ταλιμπάν περιέγραψε το περιστατικό ως αντίδραση σε μια δολοφονία που σημειώθηκε έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα ερωτήματα για το πραγματικό κίνητρο

Οι ίδιες πηγές δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που σκοτώθηκε πριν από έναν χρόνο. Ωστόσο, ανέφεραν ότι ο επικεφαλής του γραφείου του κυβερνήτη των Ταλιμπάν είναι θείος του ατόμου που πυροβόλησε τον Αμπντούλ Καντίρ.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Αμπντούλ Καντίρ δεν είχε προσωπικούς εχθρούς και δεν είχε κλητευθεί ή συλληφθεί προηγουμένως από τη διοίκηση των Ταλιμπάν με οποιαδήποτε κατηγορία.

Η εκδοχή αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό των αξιωματούχων των Ταλιμπάν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν προσωπικό.