Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από 2 συνομήλικούς του – Τον έδειραν κάτω από το σπίτι του – Οι βρισιές τους σήκωσαν στο πόδι τη γειτονιά

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από δύο συνομήλικούς του, που του επιτέθηκαν με μπουνιές.

Ο άγριος ξυλοδαρμός και οι βρισιές που σήκωσαν στο πόδι τη γειτονιά

Η άγρια επίθεση φέρεται να έλαβε χώρα κάτω από το σπίτι του θύματος, όπου πήγαν οι δύο ανήλικοι με άγριες διαθέσεις. Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, οι ανήλικοι φέρεται να φώναξαν στον 15χρονο «κατέβα μ@ρή πουτ@ν@ κάτω» και όταν εκείνος πήγε στο σημείο, όπως καταγγέλλεται, τον ξυλοκόπησαν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που επικαλείται η ιστοσελίδα, νωρίτερα οι τρεις τους είχαν συναντηθεί τυχαία σε μίνι-μάρκετ της περιοχής. Καταγγέλλεται ότι οι δύο έβρισαν τον 15χρονο, ο οποίος αποχώρησε για να πάει στο σπίτι του, όπου και στην συνέχεια μετέβησαν οι δύο συνομήλικοί του.

Ο πατέρας του θύματος ενημέρωσε αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ, που βρήκε τυχαία στο δρόμο, ενώ ο 15χρονος χρειάστηκε να μεταβεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, προκειμένου να εκτιμηθεί ένα σκίσιμο στο μάτι και ένας μώλωπας στο πρόσωπό του.

Ελεύθεροι οι δύο ανήλικοι με εντολή εισαγγελέα

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες, αλλά και οι γονείς τους παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια Ηρακλείου, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι και θα υποβληθεί η δικογραφία αρμοδίως.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι είχε προηγηθεί, ποια ήταν δηλαδή η αφορμή του καβγά, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι τρεις ανήλικοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.