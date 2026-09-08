Ρόδος: Τραγωδία με νεκρή 21χρονη σε τροχαίο – Η μηχανή της προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Μία 21χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, σε τροχαίο με τη μηχανή της, τα ξημερώματα της Τρίτης (8/9) στην πόλη της Ρόδου.

Το δυστύχημα συνέβη στις 4:35, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν η 21χρονη, η οποία οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα και είχε ως συνεπιβάτιδα μία 27χρονη, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, σύμφωνα με τη «Ροδιακή».

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα η 21χρονη να χάσει τη ζωή της και η 27χρονη συνεπιβάτιδα να τραυματιστεί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.