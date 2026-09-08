Ρόδος: Τραγωδία με νεκρή 21χρονη σε τροχαίο – Η μηχανή της προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Μία 21χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο με τη μηχανή της τα ξημερώματα της Τρίτης (8/9) στην πόλη της Ρόδου, όταν έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η 27χρονη συνεπιβάτιδα τραυματίστηκε, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 21χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, σε τροχαίο με τη μηχανή της, τα ξημερώματα της Τρίτης (8/9) στην πόλη της Ρόδου.
  • Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν η 21χρονη, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα με συνεπιβάτιδα μία 27χρονη, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
  • Η 21χρονη έχασε τη ζωή της και η 27χρονη συνεπιβάτιδα τραυματίστηκε, ενώ οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία 21χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, σε τροχαίο με τη μηχανή της, τα ξημερώματα της Τρίτης (8/9) στην πόλη της Ρόδου.

Το δυστύχημα συνέβη στις 4:35, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν η 21χρονη, η οποία οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα και είχε ως συνεπιβάτιδα μία 27χρονη, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, σύμφωνα με τη «Ροδιακή».

Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα η 21χρονη να χάσει τη ζωή της και η 27χρονη συνεπιβάτιδα να τραυματιστεί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

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