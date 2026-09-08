Γερμανία: Συνελήφθη ο «τρομοκράτης του ηλεκτρικού ρεύματος» – Φόβοι για ύπαρξη μιμητών έπειτα από νέα απόπειρα δολιοφθοράς

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Στη σύλληψη του Daniel V., του αποκαλούμενου «τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος», προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, αποδίδοντάς του τις πρόσφατες επιθέσεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ο 48χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητείτο εδώ και μέρες, εντοπίστηκε κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Βαϊσβάιλερ, στο Άαχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου νωρίτερα σήμερα είχαν εντοπιστεί και πάλι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και επιστολή ανάληψης ευθύνης.

Daniel V. opgepakt voor sabotageaanvallen op stroomnet in Duitsland: politie slaat toe bij verkeerscontrole https://t.co/QxkZlDjqOb — De Telegraaf (@telegraaf) September 8, 2026

Νέα απόπειρα δολιοφθοράς

Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι σε γραμμές υψηλής τάσης εντοπίστηκαν σήμερα κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βαϊσβάιλερ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Μαζί βρέθηκε και επιστολή ανάληψης ευθύνης.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Bild δεν υπάρχουν πάντως ενδείξεις ότι η επιστολή γράφτηκε από τον «τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V. και θεωρείται πιθανό κάποιος να ενήργησε εκ μέρους του ή να βρήκε μιμητές οι οποίοι επιτίθενται τώρα και σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εξουδετέρωσης των εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ η αστυνομία ερευνά την ευρύτερη περιοχή και με τη χρήση drone για την ανίχνευση περαιτέρω πιθανών κινδύνων.

Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο απόπειρες δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, τις οποίες ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ απέδωσε σε «κλιματικό εξτρεμισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ