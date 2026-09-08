ΒΟΑΚ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ταυτοποίηση του 17χρονου οδηγού που… έσπασε τα διαχωριστικά κολωνάκια

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Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για την ταυτοποίηση του 17χρονου, που οδηγούσε αυτοκίνητο και παραβίασε τα διαχωριστικά κολωνάκια στον ΒΟΑΚ, προκαλώντας αναστάτωση με την οδηγική του συμπεριφορά, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε χθες το cretalive.gr, ο 17χρονος έχει καταγωγή από Μυλοπόταμο και η οικογένειά του διαμένει στην ευρύτερη περιοχή του Σισίου, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε αναποδογυρισμένο σε απόκρημνη ακτή, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη. Για άλλα αδικήματα συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: ο 49χρονος πατέρας του ανήλικου, ο 59χρονος παππούς του και ένας 62χρονος φίλος του τελευταίου. Το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκει στον 62χρονο, ο οποίος, όπως αναφέρεται, το είχε παραχωρήσει στον 59χρονο. Παραμένει αδιευκρίνιστο υπό ποιες συνθήκες το όχημα κατέληξε να οδηγείται από τον 17χρονο.

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και ποιμνιοστάσια των εμπλεκόμενων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια, ποσότητα κοκαΐνης, κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας αλλά και 1.200 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο τήρησης και εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εξιχνιάστηκε από το Β΄ Σταθμό Τμήματος Τροχαίας Β.Ο.Α.Κρήτης, περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την 29.08.2026 επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης περιοχή Δήμου Χερσονήσου και προκάλεσε άμεσο κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίαζε οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου να πραγματοποιεί αντικανονική προσπέραση προκαλώντας φθορές σε εύκαμπτους οριοδείκτες (κολωνάκια) εισέρχοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού και την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, ταυτοποιήθηκε ως οδηγός του οχήματος ανήλικος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονου ημεδαπού, κατηγορούμενου για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας του ανηλίκου.

Όπως προέκυψε από την εξέλιξη της προανάκρισης, το επίμαχο όχημα, το οποίο είναι ιδιοκτησίας 62χρονου είχε παραχωρηθείσε 59χρονο οικείο του ανηλίκου και την 01.09.2026 εντοπίστηκε στη θάλασσα σε παραλία σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες (07.09.2026), πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, σε οικίες και ποιμνιοστάσια των εμπλεκόμενων ημεδαπών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

38 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

10,2 γραμμάρια κοκαΐνης,

μικροποσότητα κάνναβης,

2 ζυγαριές ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Για τις ανωτέρω παραβάσεις συνελήφθησαν ο 62χρονος, ο 59χρονος και ο 49χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, καθώς και της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ στον ανήλικο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παραχώρηση χρήσης οχήματος.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και επισημαίνει ότι η αντικοινωνική και επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.