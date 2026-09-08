Ισλανδία: Ο χάρτης του Τραμπ που την εμφάνιζε ως τμήμα των ΗΠΑ προκάλεσε οργή – Κλήθηκε ο Αμερικανός πρέσβης

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Την έντονη αντίδραση της Ισλανδίας προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία εμφανίζεται ένας χάρτης με την Ισλανδία, τη Γροιλανδία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική καλυμμένα με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και ολόκληρη την περιοχή να χαρακτηρίζεται ως Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας κάλεσε τον πρέσβη των ΗΠΑ για εξηγήσεις, χαρακτηρίζοντας την ανάρτηση «εντελώς ακατάλληλη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Ισλανδία.

Στον χάρτη που ανάρτησε στο Truth Social, η Ισλανδία εμφανίζεται καλυμμένη με την αμερικανική σημαία, όπως επίσης η Γροιλανδία, η οποία ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Κεντρική Αμερική και η Καραϊβική.

Ολόκληρη αυτή η γεωγραφική περιοχή παρουσιάζεται στον χάρτη ως «Ηνωμένες Πολιτείες», χωρίς ο Τραμπ να συνοδεύει την εικόνα με κάποια περαιτέρω εξήγηση.

Η Ισλανδία κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη για εξηγήσεις

Η αντίδραση στο Ρέικιαβικ ήταν τόσο έντονη ώστε η υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας, Θόργκερντουρ Κάτριν Γκούναρσντοτιρ, κάλεσε τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπίλι Λονγκ, για εξηγήσεις.

Σύμφωνα με την ισλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RÚV, το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης «κατέστη σαφές ότι η συγκεκριμένη δημοσίευση ήταν εντελώς ακατάλληλη».

Στο φόντο οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται έπειτα από μήνες εντάσεων που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Νωρίτερα φέτος, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί επανειλημμένα στην Ισλανδία και μάλιστα την είχε συνδέσει με την πτώση των αμερικανικών χρηματιστηρίων και οικονομικές απώλειες.

Το περιεχόμενο των δηλώσεών του προκάλεσε τότε εικασίες ότι στην πραγματικότητα εννοούσε τη Γροιλανδία και όχι την Ισλανδία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η αυτοδιοικούμενη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, θα έπρεπε να περάσει στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ και Δανίας, αλλά και προβληματισμό στο ΝΑΤΟ, του οποίου τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Δανία είναι ιδρυτικά μέλη.

Λευκός Οίκος και Ρούμπιο είχαν διαφωνήσει για το «μπέρδεμα»

Οι εικασίες γύρω από τις δηλώσεις του Τραμπ στο Νταβός είχαν προκαλέσει ακόμη και διαφορετικές ερμηνείες στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε αρνηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λάθος.

Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε παραδεχθεί ότι ο Τραμπ μπέρδεψε την Ισλανδία με τη Γροιλανδία.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου συνέβαλαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και στην απόφαση της Ισλανδίας να πραγματοποιήσει δημοψήφισμα σχετικά με το αν θα πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Ισλανδοί ψηφοφόροι, ωστόσο, τελικά απέρριψαν την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ο χάρτης αναρτήθηκε μετά την ανακοίνωση επενδύσεων της ΕΕ στη Γροιλανδία

Η χρονική στιγμή της ανάρτησης του Τραμπ προκάλεσε επίσης ενδιαφέρον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε τον επίμαχο χάρτη λίγο μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ στη Γροιλανδία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πραγματοποιεί επίσκεψη στο Νουούκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

Από εκεί, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν υπογράμμισε ότι η θέση των κατοίκων της Γροιλανδίας παραμένει σταθερή.

«Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και οι Γροιλανδοί έχουν πει ξανά και ξανά ότι δεν θέλουν να είναι Αμερικανοί», δήλωσε στο δανικό πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.

Και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο».