Φλώρινα: «Φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα» – Σάλος με προκλητικό τραγούδι από σλαβόφωνους σε πανηγύρι – ΒΙΝΤΕΟ

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Σάλο έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο, όπου φέρεται να καταγράφεται μία ομάδα σλαβόφωνων κατοίκων σε χωριό της Φλώρινας να τραγουδούν παραδοσιακά πατριωτικά τραγούδια υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας, σε πανηγύρι. Ορισμένοι από τους στίχους του εν λόγω τραγουδιού είναι προκλητικοί και διόλου φιλικοί προς την Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό φέρεται να συνέβη στο χωριό Μελίτη της Φλώρινας, μια περιοχή με πολλούς σλαβόφωνους κατοίκους.

Οι άνθρωποι που καταγράφονται στο βίντεο συμμετείχαν σε μια υπαίθρια γιορτή, όπου, μεταξύ άλλων, τραγούδησαν και χόρεψαν το τραγούδι «Alexandar Car Makedonski» (Ο Αλέξανδρος είναι βασιλιάς της Μακεδονίας), της Suzana Spasovska.

Ο λογαριασμός που κοινοποίησε το βίντεο περιγράφει πως «Νεαροί Μακεδόνες από την Ovčari Lerinsko γνωρίζουν την μακεδονική γλώσσα πολύ καλά και τραγουδούν ακόμα καλύτερα πατριωτικά τραγούδια Μακεδονίας».

Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται στον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο. Σε ένα σημείο αναφέρεται πως «οι Έλληνες έκαναν λάθος», ενώ το τραγούδι καταλήγει με τη φράση «Φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα».

«Ο Φίλιππος, βασιλιάς της Μακεδονίας, ηγήθηκε ενός στρατού — ενός μακεδονικού στρατού — εναντίον της Αθήνας. Οι Έλληνες έκαναν λάθος· θρηνούσαν στον τάφο ενός ξένου

και πανηγύριζαν με έναν ξένο βασιλιά. Η Μάνα-Μακεδονία θα αποδείξει σε όλο τον κόσμο ότι ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας βασιλιάς. Χρόνια και αιώνες περνούν, μα οι Μακεδόνες αντέχουν για πάντα. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει, ο κόσμος θα φωνάξει: «Φύγετε, Έλληνες — αρκετά πια με τα ψέματα», αναφέρεται, μεταξύ άλλων.

Δείτε το επίμαχο τραγούδι: