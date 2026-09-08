Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος Τούρκος με «βαρύ» ποινικό παρελθόν

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος καταζητούνταν από τις Αρχές της Τουρκίας, για την εκτέλεση συνολικής ποινής φυλάκισης 31 ετών, προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) αστυνομικοί στον Πειραιά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΓΑΔΑ, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Σε βάρος του 25χρονου, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των τουρκικών Αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατηγορείται για σειρά σοβαρών αδικημάτων που φέρεται να διέπραξε από το 2017, σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας.

Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία, κλοπή, διακεκριμένη παραβίαση οικιακού ασύλου, παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, καθώς και πρόκληση φθοράς σε ξένη περιουσία.

Μετά τη σύλληψή του, ο 25χρονος, οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.