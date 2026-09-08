Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος Τούρκος με «βαρύ» ποινικό παρελθόν

Αστυνομικοί στον Πειραιά προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν από τις Αρχές της Τουρκίας, για την εκτέλεση συνολικής ποινής φυλάκισης 31 ετών. Εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, για σειρά σοβαρών αδικημάτων που φέρεται να διέπραξε στην Τουρκία από το 2017.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν από τις Αρχές της Τουρκίας, για την εκτέλεση συνολικής ποινής φυλάκισης 31 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στον Πειραιά.
  • Σε βάρος του 25χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των τουρκικών Αρχών για σειρά σοβαρών αδικημάτων που φέρεται να διέπραξε από το 2017.
  • Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία, κλοπή, διακεκριμένη παραβίαση οικιακού ασύλου, παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και πρόκληση φθοράς σε ξένη περιουσία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος καταζητούνταν από τις Αρχές της Τουρκίας, για την εκτέλεση συνολικής ποινής φυλάκισης 31 ετών, προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) αστυνομικοί στον Πειραιά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΓΑΔΑ, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Σε βάρος του 25χρονου, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των τουρκικών Αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατηγορείται για σειρά σοβαρών αδικημάτων που φέρεται να διέπραξε από το 2017, σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας.

Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία, κλοπή, διακεκριμένη παραβίαση οικιακού ασύλου, παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, καθώς και πρόκληση φθοράς σε ξένη περιουσία.

Μετά τη σύλληψή του, ο 25χρονος, οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

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