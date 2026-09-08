Πώς θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα: Οι 6 βασικοί άξονες για σταδιακή μείωση της τιμής – Τα στοιχεία για τις ρευματοκλοπές

Τους έξι άξονες για τη μείωση των τιμών ρεύματος παρουσίασε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου κατά τη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου αυτοί είναι οι εξής:

Συνέχιση των επενδύσεων στις ΑΠΕ

Επίσπευση της αποθήκευσης ενέργειας

Διασυνδέσεις των νησιών και μικρές ΑΠΕ για ιδία χρήση

Μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Συνεχιζόμενες επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια

Νέο πλαίσιο για την ενεργειακή αυτονομία (επιχειρήσεις και ΟΤΑ να παράγουν και να αποθηκεύουν ρεύμα)

«Εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας η Ελλάδα»

Ο κ. Παπασταύρου σχολίασε ότι από το 2005 η χώρα εγκαταλείπει σταδιακά τον ακριβό λιγνίτη, ο οποίος έχει μειωθεί κατά 92% σε σχέση με το 2005, ενώ ήδη μεταξύ 2005 και 2019 είχε καταγραφεί μείωση κατά 66%.

«Η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα από το 2024 για πρώτη φορά από το 2000. Μέχρι τον Ιούλιο του 2026 έχουμε σχεδόν διπλάσιες εξαγωγές έναντι του 2025 συνολικά. Η χώρα μας έχει πλέον εμπορικό πλεόνασμα με την αλλαγή να αγγίζει πλέον το 1 δισ. ευρώ», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε ότι «φέτος η χώρα μας έχει μια από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην ΕΕ, ενώ το 2019 είχε την ακριβότερη. Σε έναν μεγάλο βαθμό, αυτή η αλλαγή οφείλεται στις ΑΠΕ».

Ρευματοκλοπές

Ο κ. Τσάφος επεσήμανε το σημαντικό πρόβλημα των ρευματοκλοπών, λέγοντας ότι «με τον Covid και την ενεργειακή κρίση είχαμε δύο απανωτές κρίσεις που επηρέασαν την ικανότητά μας να εποπτεύουμε το σύστημα, ενώ άλλαξαν τα κίνητρα των καταναλωτών που ήθελαν να κάνουν τις ρευματοκλοπές».

«Από το 2022-2024 το κόστος ήταν στα 450 εκατ. ευρώ τον χρόνο και αυτό το κόστος το πληρώνουμε όλοι μας», πρόσθεσε.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ακόμη επισημαίνεται πως συγκροτείται ένα νέο σύστημα επισήμανσης οφειλών για καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή χωρίς τακτοποίηση. Να σημειωθεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ. Αυτό το βάρος μετακυλίεται σε όλους τους καταναλωτές.

«Όποιος δεν πληρώνει, το κόστος αυτό το πληρώνουμε όλοι μας. Τι κάνουμε εμείς; Φέραμε ένα νέο πλαίσιο με τον υπουργό μέσα στο καλοκαίρι, ώστε, εάν κάποιος το έχει κάνει πολλές φορές, να μπορούμε να τον σταματήσουμε από το να συνεχίζει να πηγαίνει στον επόμενο προμηθευτή, μέχρι να προχωρήσει σε κάποιον διακανονισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάφος.

Τα οφέλη

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «στόχος είναι η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη. Οι περισσότερες ΑΠΕ, οι εξαγωγές ενέργειας, οι υποδομές, η ενεργειακή μας αναβάθμιση πρέπει να σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον πολίτη: καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις που σημαίνει και πιο φτηνό προϊόν για τον καταναλωτή».

Όπως εξήγησε, «σε διαφορετική περίπτωση, η πρόοδος είναι απλά ένας αριθμός, μια στατιστική μέτρηση. Εμείς η πρόοδος θέλουμε να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος για κάθε πολίτη. Για αυτό και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του έθεσε τον πήχη ψηλά, έναν καθαρό μετρήσιμο, συγκεκριμένο στόχο: τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% με ορίζοντα τριετίας».

«Το σχέδιο δεν είναι επιδοματικό, μια προσωρινή βελτίωση ή ένα μέτρο που θα διαρκέσει έναν χειμώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο ολιστικό σχέδιο δομικών, μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά. Είναι ρεαλιστικό, μετρήσιμο και εφαρμόσιμο. Με αυτό το σχέδιο περνάμε σε νέο επίπεδο ενεργειακή στρατηγικής, από την άμυνα απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμα, διαρθρωτικά χαμηλότερες τιμές», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου και στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Χτίζουμε έτσι ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς συγκυρίες, τους πολέμους, τις κρίσεις σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Το έχουμε βιώσει άλλωστε και το είδαμε και πρόσφατα με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι επιπτώσεις στη δική μας αγορά ήταν πιο ήπιες σε σχέση με το παρελθόν και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακριβώς επειδή έχουμε ήδη επενδύσει στις εγχώριες ανανεώσιμες πηγές, στον ήλιο και στον άνεμο. Αυτό δεν είναι τυχαίο προφανώς, αλλά αποτέλεσμα του σχεδιασμού. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το όφελος φτάνει σε όλους: ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση, επενδύσεις, υποδομές, δίκαιη κατανομή του οφέλους σε όλη την κοινωνία. Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας αλλά και η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας».