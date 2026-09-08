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Ξέσπασε η Φωτεινή Πετρογιάννη: Η απάντηση της δημοσιογράφου σε σχόλιο που δέχθηκε στο Instagram

Η Φωτεινή Πετρογιάννη αντέδρασε δημόσια σε σχόλιο ακολούθου της στο Instagram. Η δημοσιογράφος αναδημοσίευσε το σχόλιο σε Story και έδωσε τη δική της απάντηση.

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Φωτεινή Πετρογιάννη
Φωτογραφία: Instagram/fotinipetrogianni_
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε σχόλιο που δέχθηκε κάτω από πρόσφατη δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε η Φωτεινή Πετρογιάννη.
  • Η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια, δημοσιεύοντας σε Instagram Story το σχόλιο ακολούθου της.
  • «Ρε μίζεροι, ασχοληθείτε με τις ζωές σας, που δεν αντέχετε τη χαρά του άλλου», πρόσθεσε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

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Σε σχόλιο που δέχθηκε κάτω από πρόσφατη δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε η Φωτεινή Πετρογιάννη, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 δημοσίευσε σε Instagram Story το σχόλιο ακολούθου της και επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια.

«Κυρία Δέσποινα, ναι! Είχαμε κάτσει με τον μικρό και περιμέναμε το σχόλιό σου για να πειστούμε αν είμαι καλή μάνα και να πέσουμε για ύπνο ήσυχοι», έγραψε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ρε μίζεροι, ασχοληθείτε με τις ζωές σας, που δεν αντέχετε τη χαρά του άλλου».

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