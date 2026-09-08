Ξέσπασε η Φωτεινή Πετρογιάννη: Η απάντηση της δημοσιογράφου σε σχόλιο που δέχθηκε στο Instagram

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Σε σχόλιο που δέχθηκε κάτω από πρόσφατη δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε η Φωτεινή Πετρογιάννη, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 δημοσίευσε σε Instagram Story το σχόλιο ακολούθου της και επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια.

«Κυρία Δέσποινα, ναι! Είχαμε κάτσει με τον μικρό και περιμέναμε το σχόλιό σου για να πειστούμε αν είμαι καλή μάνα και να πέσουμε για ύπνο ήσυχοι», έγραψε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ρε μίζεροι, ασχοληθείτε με τις ζωές σας, που δεν αντέχετε τη χαρά του άλλου».