Pizza Fan: Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες και κάνουν λόγο για «υπερβολή» – «Πληροφοριοδότης» ενημέρωνε το κύκλωμα για τυχόν οικονομικούς ελέγχους

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζονται τα μέλη της αλυσίδας καταστημάτων εστίασης, Pizza Fan, που εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη φοροδιαφυγής, μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν στα καταστήματα για τη δεκαετία από το 2016 μέχρι το 2026. Η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 35.000.000 ευρώ, ενώ το ποσό των κερδών που δεν δηλώθηκαν ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων στους συλληφθέντες. Συγκεκριμένα, η δίωξη που ασκήθηκε κατά περίπτωση σε βάρος των 23 συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής της επιχείρησης αφορά κατηγορίες για:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος

Άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις και

Ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες – Κάνουν λόγο για «υπερβολή»

Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής ενώπιον του ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Όπως μετάδωσε ο ΑΝΤ1, και οι 23 συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες και μιλούν για «υπερβολή».

Την Τρίτη οι απολογίες του ιδιοκτήτη της Pizza Fan και συνεργάτη του – Τι υποστηρίζουν

Προθεσμία έως το πρωί της Τρίτης έλαβαν ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan και συνεργάτης του. Οι συνήγοροί τους υποστηρίζουν ότι βασική προτεραιότητα των εντολέων τους είναι η επαναλειτουργία του δικτύου καταστημάτων και η προστασία των θέσεων εργασίας, ενώ δηλώνουν ότι υπάρχει πρόθεση συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές και διευθέτησης των ζητημάτων που ενδεχομένως διαπιστωθούν.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης ανέφερε ότι η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ωστόσο η αγωνία των κατηγορουμένων επικεντρώνεται στη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και στη διατήρηση των περίπου 2.500 θέσεων εργασίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι, εφόσον προκύψουν ζητήματα που απαιτούν ενέργειες σε επίπεδο εταιρείας, υπάρχει πρόθεση να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για την εξομάλυνση της κατάστασης.

«Δεν πρόκειται για εταιρεία-φάντασμα ή βιτρίνα»

Από την πλευρά του, έτερος συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε στην οικονομική δραστηριότητα της Pizza Fan, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για επιχείρηση με πραγματικό κύκλο εργασιών, χιλιάδες εργαζομένους, καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και συνεργασίες με ιδιοκτήτες ακινήτων στους οποίους καταβάλλονται μισθώματα.

Όπως υποστήριξε, εφόσον διαπιστωθούν φορολογικές παραβάσεις, υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπιστούν, ενώ χαρακτήρισε υπερβολικό το ποσό των 25 εκατ. ευρώ που έχει δημοσιοποιηθεί ως ύψος της φορολογικής παράβασης.

Οι συνήγοροι δήλωσαν ότι αναμένουν να λάβουν πλήρη γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, προκειμένου να τοποθετηθούν αναλυτικά ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή.

Tο κύκλωμα είχε «πληροφοριοδότη» μέσα σε οικονομικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με το Mega, στη δικογραφία της υπόθεσης γίνονται σαφείς αναφορές ότι τα βασικά μέλη της οργάνωσης είχαν ενημέρωση από κεντρικές οικονομικές υπηρεσίες για επικείμενους ελέγχους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιος υπεύθυνος οικονομικής υπηρεσίας γνωστοποιούσε στο κύκλωμα ότι έχει γίνει καταγγελία και θα γίνουν έλεγχοι, προκειμένου να «πάρουν τα μέτρα τους».

Βίντεο με το λογισμικό για τις πίτσες «κέρασμα» και την κρύπτη με το 1 εκατ. ευρώ – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ, αναφέρεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 109 άτομα, που έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία, καταγράφεται το πώς λειτουργούσε το σύστημα παραγγελιοληψίας, μέσω του οποίου ολοκληρώνονταν παραγγελίες χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων. Δημοσιεύονται, παράλληλα, εικόνες από το κρυφό δωμάτιο στη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan αλλά και εικόνες από τα 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα και τα 1.280.000 ευρώ, που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, στο πλαίσιο της έρευνας.

Δείτε το βίντεο:

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να είχαν αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής, μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν σε καταστήματα εστίασης.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, μετά από καταγγελία σχετικά με πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε καταστήματα δικτύου εστίασης.

Από την επακόλουθη πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το 2016, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, με σκοπό την κακουργηματική φοροδιαφυγή, στον φόρο εισοδήματος και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), μέσω της επέμβασης στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων μέσω του παρόχου ΥΠΑΗΕΣ (Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης).

Με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα στα franchise καταστήματα της εταιρείας, να μην εκδίδουν κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες τους, προς τους πελάτες.

Το κόλπο με το «κέρασμα»

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση φέρεται να είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.

Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.

Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της Ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της ήταν το αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονταν η μη απόδοση φόρων στο Ελληνικό κράτος και η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν και τη διακίνηση μέσω αυτού μεγάλων χρηματικών ποσών που προέρχονται από την Ελληνική εταιρεία.

Οι ρόλοι των μελών του κυκλώματος

Περαιτέρω, προέκυψε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων, αρχηγός της οργάνωσης, είχε τη διαχείριση και ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης.

51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας που εδρεύει στο εξωτερικό και στο οποίο ανήκει η εταιρεία του 68χρονου, ήταν υπαρχηγός της οργάνωσης, αποτελώντας τον βασικό επιχειρησιακό διαχειριστή της οργάνωσης, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.

57χρονος, διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των αρχηγικών μελών και των καταστημάτων, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, καθώς και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Παράλληλα, διαχειριζόταν τυχόν καταγγελίες πελατών, μετέφερε τις οδηγίες των αρχηγικών μελών στους υπευθύνους των καταστημάτων, διαχειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα ενώ παρείχε προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους.

51χρονος, διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού,

37χρονος, εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας αλλά και διαχειριστής καταστήματος, είχε αναλάβει την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων,

47χρονος, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού,

40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, είχε ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού,

43χρονος, διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, ενώ διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.

44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Τα ευρήματα

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία, καταστήματα και οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.288.732,60 ευρώ,

52 κεντρικές μονάδες Η/Υ,

φορολογικός μηχανισμός,

6 πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και -3- μοτοσυκλέτες,

92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και

πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων.

Από τις έως τώρα έρευνες, εκτιμάται ότι η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης, από το έτος 2016 έως το έτος 2026, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.), ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Κινήθηκαν οι διαδικασίες για δήμευση περιουσιακών στοιχείων

Τέλος, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δ.Α.Ο.Ε. προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ συντάχθηκαν -για τα έτη 2023, 2024, 2025, 2026- συνολικά -108- Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Pizza Fan: «Είμαστε στη διάθεση της Δικαιοσύνης, ίσως υπάρχει σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου μας»

Η «Pizza Fan» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι είναι στη διάθεση των δικαστικών και φορολογικών αρχών για τη διαλεύκανση και διευθέτηση του ζητήματος, ενώ υποστηρίζει ότι «η εταιρεία ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Pizza Fan:

«Η Pizza Fan προχωρά σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και με σεβασμό προς τους εργαζομένους των καταστημάτων, τους franchisees και το καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει.

Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος.

Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν¬.