Σαλίνα Γαβαλά: «Με τον μπαμπά μου έχουμε χρόνια να μιλήσουμε – Το θέμα είναι να μην το κουβαλάμε εμείς σαν τραύμα, να το κλείνουμε μόνοι μας»

Στο «Στούντιο 4» μίλησε η Σαλίνα Γαβαλά. Στη συνέντευξή της, η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον πατέρα της. Η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως έχουν χρόνια να μιλήσουν, δηλώντας χαρακτηριστικά πως: «Δεν ήμασταν ποτέ όσο κοντά θα έπρεπε και απομακρυνθήκαμε με έναν τρόπο».

Ανάμεσα σε άλλα, η Σαλίνα Γαβαλά είπε στη συνέντευξή της ότι: «Με τον μπαμπά μου έχουμε χρόνια να μιλήσουμε. Δεν έχουν γίνει δραματικές ιστορίες, απλά δεν ήμασταν ποτέ όσο κοντά θα έπρεπε και απομακρυνθήκαμε με έναν τρόπο».

«Το θέμα είναι να μην το κουβαλάμε εμείς σαν τραύμα, να το κλείνουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τον άλλον να μας το κλείσει», εξήγησε στη συνέχεια.

Ακόμα, η καλλιτέχνις παραδέχτηκε ότι: «Έγινα και ο μπαμπάς και η μαμά και ο σύντροφος του εαυτού μου».

«Αυτό είναι ουσιαστικά το ζητούμενο. Να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον προσέχουμε, και τότε ενδεχομένως αυτός που ονειρευόμαστε ή στο παράλληλο σύμπαν να είναι μαζί μας, να έρθει και σε αυτό και να είμαστε έτοιμοι να τον αναγνωρίσουμε. Γιατί αν δεν είμαστε έτοιμοι, θα προσπεράσει», υπογράμμισε.