Λάκης Γαβαλάς: «Δεν πρόλαβα να δεχτώ το ξεφωνητό για μία ιδιαιτερότητα που είχα, γιατί αυτό μετατρεπόταν σε σεβασμό»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ήταν ο Λάκης Γαβαλάς το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου. Ο επιτυχημένος σχεδιαστής μιλώντας για την πορεία του, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, εξηγώντας το τι άνθρωπος ήταν τότε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Λάκης Γαβαλάς είπε πως: «Εγώ επειδή είμαι ένας άνθρωπος χαρούμενος, θέλω να δίνω πάντα χαρά, δεν μου αρέσει να μπερδεύω κανέναν και να περνάει άσχημα, θέλω όλοι να περνάμε καλά.

Από την άλλη μεριά είμαι ένα άτομο που ναι μεν είμαι αξιοσέβαστο εμπορικά, μην το πάρεις καβαλημένα, γιατί εγώ ένας εργάτης είμαι, σχεδόν σκλάβος είμαι ακόμη και σήμερα. Αλλά επειδή έχω μία θέση, είτε στη κοινωνία λέγεται αυτό, είτε στη δουλειά μου, γιατί είμαι καλός στη δουλειά κλπ. Δεν μου αρέσει να προκαλώ κάποιον να πει κακίες».

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής εξομολογήθηκε ότι: «Εγώ λοιπόν θα σου εξηγήσω λιγάκι, για να ακούσουν οι τηλεθεατές σου τι είμαι. Εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε μία συνοικία. Δεν πρόλαβα να δεχτώ το ξεφωνητό για μία ιδιαιτερότητα που είχα, γιατί αυτό μετατρεπόταν σε σεβασμό, απ’ ό,τι κατάλαβα μετά και από χαρά και ευχαρίστηση που έδινα.

Άρα λοιπόν δεν είχα μπούλινγκ στο σχολείο. Είχα το ξεφωνητό βέβαια, ειδικά όταν ντυνόμουν καμιά φορά έτσι, αλλά εμένα μου άρεσε, αυτό ήταν σαν χορωδία. Δεν το είχα σαν πρόβλημα.

Ήμουν τόσο έξυπνος στο σχολείο. Δηλαδή και ο μπαμπάς όταν έλεγε στη μαμά ότι θέλει να δει αν ξέρω το μάθημα, εγώ είχα διαβάσει και το αυριανό και του έλεγα και τη συνέχεια. Οπότε δεν ήξερε τι να πει. Ήμουν τέτοιο άτομο. Δηλαδή τους μπουρδούκλωνα με μία ωραία άνεση, γιατί εγώ ήθελα να πάω στη δική μου την πορεία».