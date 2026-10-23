Σωτήρης Τσαφούλιας: «Είπα όχι για το remake του “Έτερος Εγώ” στην Αμερική, με τον Αλ Πατσίνο στον ρόλο του εγκληματολόγου»

Το 2016 κυκλοφόρησε η ταινία «’Ετερος Εγώ», σε σκηνοθεσία και σενάριο Σωτήρη Τσαφούλια και πρωταγωνιστή τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Το αστυνομικό θρίλερ αγαπήθηκε από το κοινό και ακολούθησε μία σειρά με τρεις κύκλους. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης καλεσμένος στο «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, αναφέρθηκε στον λόγο που είπε όχι στο να γίνει το remake στην Αμερική, με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο.

«Δεν θα έφευγα από την Αθήνα για να πάω να ζήσω κάπου αλλού. Πολύ δύσκολα. Μου έχει γίνει επαγγελματική πρόταση και για ταινία και για σειρά, από την Αμερική και την Γαλλία. Είπα όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όλος ο κόσμος. Μακάρι τα έργα να πηγαίνουν. Αλλά να πηγαίνουν στη γλώσσα τους, με τους ηθοποιούς τους. Άμα σου πω προτάσεις με ονόματα ηθοποιών που μου έχουν πει να πάω να σκηνοθετήσω, θα… Και εγώ κόντεψα να λιποθυμήσω όταν μου τα είπαν», εξήγησε στη συνέντευξή του.

Συνεχίζοντας, είπε πως: «Έχουμε ηθοποιούς, έχουμε ωραία γλώσσα. Όπως εγώ κάθομαι και βλέπω το ισπανικό, το ιταλικό και το γαλλικό, να δουν κι αυτοί το ελληνικό, με τους ηθοποιούς που έχουμε. Δεν την καταλαβαίνω αυτή την ξενολαγνεία».

«Έχω έρθει κοντά με τον Αλ Πατσίνο. Ήταν μια άλλη συνθήκη τότε, είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Είπα όχι για το remake του “Έτερος Εγώ” στην Αμερική, με τον Αλ Πατσίνο στον ρόλο του εγκληματολόγου. Είπα όχι γιατί είχαν κάνει πολύ αμερικανιά το σενάριο και δεν μου άρεσε. Τους είπα να πάρουν το ελληνικό. Ζήτησαν τα δικαιώματα για το remake, αλλά η ταινία δεν ήταν αυτό που ήταν. Πρόσεξε, για να μην παρεξηγούμαι, δεν είχα τη μαγκιά, είχα την πολυτέλεια να μπορώ να πω όχι», εξομολογήθηκε αμέσως μετά.