Νίκος Καρβέλας: Έστειλε νέο εξώδικο – Απαγόρευσε στην Άννα Βίσση την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του

Κλιμακώνεται η διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, καθώς ο γνωστός συνθέτης απέστειλε νέο εξώδικο προς την τραγουδίστρια. Με τη νομική αυτή κίνηση απαγορεύει την κυκλοφορία του ακυκλοφόρητου άλμπουμ υπό τον τίτλο «Τρεις Εποχές» χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του. 

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Νίκος Καρβέλας, Άννα Βίσση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κλιμακώνεται η διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, καθώς ο καλλιτέχνης με νέο εξώδικο απαγορεύει στην τραγουδίστρια την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ.
  • Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μέσα από την τηλεοπτική του εκπομπή “Άνω Κάτω… Κοινωνία” στο OPEN, το νέο εξώδικο αφορά στο ακυκλοφόρητο άλμπουμ υπό τον τίτλο “Τρεις Εποχές”.
  • «Έχουμε ένα καινούργιο άλμπουμ, τις “Τρεις Εποχές”, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει. Το νέο αυτό άλμπουμ δεν σου επιτρέπω να το κυκλοφορήσεις χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μεταφέροντας το περιεχόμενο του φερόμενου εξωδίκου.

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Κλιμακώνεται η διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο καλλιτέχνης με νέο εξώδικο, απαγορεύει στην Άννα Βίσση την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ.

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Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μέσα από την τηλεοπτική του εκπομπή “Άνω Κάτω… Κοινωνία” στο OPEN, το νέο εξώδικο του γνωστού συνθέτη προς την τραγουδίστρια, αφορά στο ακυκλοφόρητο άλμπουμ υπό τον τίτλο “Τρεις Εποχές”.

«Έχουμε ένα καινούργιο άλμπουμ, τις “Τρεις Εποχές”, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει. Το νέο αυτό άλμπουμ δεν σου επιτρέπω να το κυκλοφορήσεις χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μεταφέροντας το περιεχόμενο του φερόμενου εξωδίκου.

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Την είδηση αναμετέδωσε το πρωί της Παρασκευής (23/10) η Σταματίνα Τσιμτσιλή από την εκπομπή της “Happy Day”.

 

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