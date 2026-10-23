Νίκος Καρβέλας: Έστειλε νέο εξώδικο – Απαγόρευσε στην Άννα Βίσση την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του

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Κλιμακώνεται η διαμάχη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο καλλιτέχνης με νέο εξώδικο, απαγορεύει στην Άννα Βίσση την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μέσα από την τηλεοπτική του εκπομπή “Άνω Κάτω… Κοινωνία” στο OPEN, το νέο εξώδικο του γνωστού συνθέτη προς την τραγουδίστρια, αφορά στο ακυκλοφόρητο άλμπουμ υπό τον τίτλο “Τρεις Εποχές”.

«Έχουμε ένα καινούργιο άλμπουμ, τις “Τρεις Εποχές”, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει. Το νέο αυτό άλμπουμ δεν σου επιτρέπω να το κυκλοφορήσεις χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μεταφέροντας το περιεχόμενο του φερόμενου εξωδίκου.

Την είδηση αναμετέδωσε το πρωί της Παρασκευής (23/10) η Σταματίνα Τσιμτσιλή από την εκπομπή της “Happy Day”.