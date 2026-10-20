Νίκος Καρβέλας: Η πρώτη εμφάνιση του καλλιτέχνη μετά την διαμάχη με την Άννα Βίσση

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Την πρώτη εμφάνιση του έκανε ο Νίκος Καρβέλας μετά το ξέσπασμα της διαμάχης του με την Άννα Βίσση.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», το πρωί της Τρίτης (20/10), ο Νίκος Καρβέλας βρέθηκε εκτός Αθηνών και συγκεκριμένα στην Πάρο.

Την αποκάλυψη έκανε, η δημοσιογράφος Σοφία Ορφανού, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, που δείχνει τον Νίκο Καρβέλα στην παραλία. Το συγκεκριμένο βίντεο προβλήθηκε και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Διονύση Θανάσουλα, που μεταδόθηκε στην εκπομπή, η Άννα Βίσση επειδή δεν θα ανοίξει το μαγαζί το χειμώνα, θα δώσει μέχρι το τέλος του 2026 σε καθέναν από τους 15 μουσικούς εφάπαξ αποζημίωση. Την εν λόγω πληροφορία επιβεβαίωσε και στενός συνεργάτης της Άννας Βίσση, όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος.