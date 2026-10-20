Αλβανία: Πεδίο μάχης ο Καθεδρικός Ναός της Αναστάσεως στα Τίρανα – Άγριες συμπλοκές και εισβολή της αστυνομίας στον προαύλιο χώρο

Άγριες συγκρούσεις ξέσπασαν τη νύχτα στην καρδιά των Τιράνων, με τον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού να μετατρέπεται σε σκηνικό σύρραξης ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία. Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας εξέφρασε έντονη ανησυχία ζητώντας σεβασμό στους χώρους λατρείας και αποστασιοποίηση από τη βία, ενώ κλιμακώνονται οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στην αλβανική πρωτεύουσα.

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Διεθνή Νέα

Αλβανία Τίρανα διαδηλώσεις
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγριες συγκρούσεις ξέσπασαν τη νύχτα στην καρδιά των Τιράνων, με τον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού να μετατρέπεται σε σκηνικό σύρραξης ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία.
  • Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας αντέδρασε άμεσα εκφράζοντας ανησυχία, ενώ ζήτησε σεβασμό στους χώρους λατρείας και αποστασιοποίηση από τη βία.
  • Την ίδια ώρα, η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας κάλεσε σε πορεία αλληλεγγύης με σύνθημα «Σταματήστε τη βία κατά των φοιτητών», καθώς η ένταση στους δρόμους της πρωτεύουσας κλιμακώνεται.

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Άγριες συγκρούσεις ξέσπασαν τη νύχτα στην καρδιά των Τιράνων, με τον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού να μετατρέπεται σε σκηνικό σύρραξης ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία.

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Οι αστυνομικοί καταδίωκαν διαδηλωτές, οι οποίοι τους είχαν επιτεθεί με πέτρες και μολότοφ και μπήκαν στο χώρο του Καθεδρικού για να διαφύγουν τη σύλληψη. Ακολούθησαν σκηνές βίας με τους αστυνομικούς να τους ξυλοκοπούν και να τους συλλαμβάνουν.

Αντίδραση από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας

Στην κατάσταση αντέδρασε άμεσα η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, αφού είδε τις εικόνες των γεγονότων στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού.

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Με ανακοίνωση της εξέφρασε ανησυχία και ζήτησε σεβασμό στους χώρους λατρείας της.


«Ο Καθεδρικός Ναός της Αναστάσεως του Χριστού είναι ένας ιερός τόπος προσευχής, ένας τόπος όπου τελούνται ιερές λειτουργίες και όπου κηρύσσεται ο πολιτισμός της ειρήνης. Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ζητεί για άλλη μια φορά την αποστασιοποίηση από τη βία και την εύρεση χώρου για διάλογο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Κάλεσμα για πορεία αλληλεγγύης στους φοιτητές

Χθες, Δευτέρα, το απόγευμα η Ένωση Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Αλβανίας ανακοίνωσε την οργάνωση πορείας αλληλεγγύης με τους φοιτητές.

Σε δημόσια έκκληση, η Ενωση εξέφρασε την ανησυχία της για την αστυνομική βία και τόνισε ότι υποστηρίζει την φοιτητική διαμαρτυρία από την έναρξή της, πριν από έξι ημέρες.

Η πορεία συμπαραστασης επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:00 π.μ. στην πλατεία μπροστά από το Πολυτεχνείο των Τιράνων με σύνθημα «Σταματήστε τη βία κατά των φοιτητών».

Το σωματείο καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σ’ αυτή, κάνοντας λόγο για πολιτική και ανθρώπινη υποχρέωση για την υπεράσπιση της φοιτητικής ζωής και για να ανοίξει ο δρόμος για τον διάλογο.

Κλιμάκωση της έντασης

Οι διαδηλωτές στα Τίρανα συνεχίζουν καθημερινά τις διαμαρτυρίες τους με «μπαράζ» πυροτεχνημάτων και μολότοφ εναντίον της αστυνομίας, η οποία απαντά με εκτοξευτήρες ύδατος και ρίψεις δακρυγόνων για να τους διαλύσει.


Χθες, Δευτέρα, οι φοιτητές επιτεθήκαν στο Εφετείο των Τιράνων, έσπασαν την είσοδο και έβαλαν φωτιά προκαλώντας καταστροφές.

Στη διάρκεια της νύχτας η αστυνομική παρουσία ήταν έντονη στην Αλβανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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