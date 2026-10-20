Γεωργιάδης κατά Τσίπρα: Τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε για το rebranding στους Γάλλους συμβούλους του

Στο στόχαστρο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή αναφορές σε «άναρθρες κραυγές», σχολιάζοντας επικριτικά το rebranding και τους Γάλλους συμβούλους του πρώην πρωθυπουργού. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε τα συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα πανεπιστήμια απέναντι στη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνοντας την ανάρτησή του, απευθύνθηκε εκ νέου προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας ότι οι νέοι μάχονται για πραγματικά καλύτερα πανεπιστήμια.

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Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο στόχαστρο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή αναφορές του πρώην πρωθυπουργού σε «άναρθρες κραυγές».
  • Μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Υγείας σχολίασε επικριτικά το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός ο τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του.»
  • Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, απαντώντας στον χαρακτηρισμό περί «άναρθρων κραυγών» επισημαίνοντας ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κατάφερε, μέσα από πολυετείς αγώνες, να περιορίσει πλήρως την παρουσία της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στα πανεπιστήμια.

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Στο στόχαστρο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή αναφορές του πρώην πρωθυπουργού σε «άναρθρες κραυγές».

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Μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Υγείας σχολίασε επικριτικά το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός ο τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του.»

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, απαντώντας στον χαρακτηρισμό περί «άναρθρων κραυγών» επισημαίνοντας ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κατάφερε, μέσα από πολυετείς αγώνες, να περιορίσει πλήρως την παρουσία της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στα πανεπιστήμια.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας απευθύνθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας: «Περαστικά, λοιπόν, θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο X

«Αυτός το τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του… ΥΓ οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου κύριε Αλέξη μας είναι ένα από τα πιο γνωστά α συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα Πανεπιστήμια μας από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του Σύριζα από αυτά. Περαστικά λοιπόν θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια».

 

 

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