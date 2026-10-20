Λάρισα: Την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν και μετά τηλεφώνησε ο «αστυνομικός» που θα την έσωνε – Άφησε στα σκουπίδια 45.000 ευρώ και χρυσαφικά

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Θύμα μιας καλοσχεδιασμένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε την Κυριακή (18/10) μια 75χρονη στη Λάρισα, από την οποία άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 45.000 ευρώ και κοσμήματα, χρησιμοποιώντας διαδοχικά προσχήματα, απειλές και την προσποίηση αστυνομικού.

Το σκηνικό της απάτης με τις διαδοχικές κλήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», στην πρόσφατη υπόθεση οι δράστες επικοινώνησαν διαδοχικά με την 75χρονη, εφαρμόζοντας ένα σχέδιο που βασίστηκε στην πρόκληση φόβου και στη δημιουργία της εντύπωσης ότι κινδύνευε.

Αρχικά, μια άγνωστη γυναίκα προσποιήθηκε ότι ήταν νεαρή κοπέλα που βρισκόταν σε νοσοκομείο, έπειτα από τραυματισμό στο πόδι, και ζήτησε χρήματα από την ηλικιωμένη.

Λίγο αργότερα, ένας άνδρας που μιλούσε σπαστά ελληνικά επικοινώνησε μαζί της και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Ακολούθησε τρίτο τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως αστυνομικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και δήλωσε το ονοματεπώνυμό του.

Ο τελευταίος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν μαζί με τον σύζυγο της 75χρονης και την καθησύχασε ότι δεν χρειαζόταν να επικοινωνήσει η ίδια μαζί του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες για τον εντοπισμό των προσώπων που προηγουμένως είχαν επιχειρήσει να την εξαπατήσουν και να την απειλήσουν.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες φέρονται να έπεισαν την ηλικιωμένη ότι η παράδοση των χρημάτων και των τιμαλφών ήταν απαραίτητη για την προστασία της.

Άφησε 45.000 ευρώ και κοσμήματα σε κάδο απορριμμάτων

Ακολουθώντας τις οδηγίες των αγνώστων, η 75χρονη τοποθέτησε σε μια σακούλα 45.000 ευρώ, καθώς και διάφορα χρυσαφικά, μεταξύ των οποίων ένα μενταγιόν, ένα περιδέραιο λαιμού και βέρες.

Στη συνέχεια, άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Οι δράστες την παρέλαβαν, ενώ η ηλικιωμένη παρέμεινε στο εσωτερικό της κατοικίας της, όπως της είχαν υποδείξει.