Γλυφάδα: «Μπούκαρε» με το αυτοκίνητο του μέσα σε εκκλησία – Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα – ΦΩΤΟ

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, σημειώθηκε τη Δευτέρα (19/10) λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στη Γλυφάδα, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, πέρασε στον περίβολο και «καρφώθηκε» σε τοίχο του του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρτέμιδος.

Η πρόσκρουση του οχήματος ήταν σφοδρή, ωστόσο οι αερόσακοι του αυτοκινήτου ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλοντας στην προστασία του οδηγού, ο οποίος κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς να έχει τραυματιστεί.

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Ο ιστορικός «Άγιος Νικόλαος»

Το αυτοκίνητο κατέληξε στον περίβολο του μικρού «Αγίου Νικολάου», ενός από τους παλαιότερους ναούς της Γλυφάδας, του οποίου η ιστορία χρονολογείται από το 1877.

Το ιστορικό παρεκκλήσι αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και συνδέεται με την παλαιότερη θρησκευτική ζωή της περιοχής, διατηρώντας ξεχωριστή θέση στην ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας.