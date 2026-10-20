LIVE UPDATE
Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο στο Χαϊδάρι

Γλυφάδα: «Μπούκαρε» με το αυτοκίνητο του μέσα σε εκκλησία – Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματισμούς σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε στον περίβολο και στον τοίχο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρτέμιδος. Το ιστορικό παρεκκλήσι χρονολογείται από το 1877 και αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Γλυφάδα - Τροχαίο
ΦΩΤΟ: vimaonline.gr
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, πέρασε στον περίβολο και «καρφώθηκε» σε τοίχο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου.
  • Η πρόσκρουση του οχήματος ήταν σφοδρή, ωστόσο οι αερόσακοι ενεργοποιήθηκαν και ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος χωρίς να έχει τραυματιστεί.
  • Ο ναός του μικρού «Αγίου Νικολάου» είναι ένα ιστορικό εκκλησάκι της πόλης που χρονολογείται από το 1877.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, σημειώθηκε τη Δευτέρα (19/10) λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στη Γλυφάδα, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, πέρασε στον περίβολο και «καρφώθηκε» σε τοίχο του του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Αρτέμιδος.

 

Η πρόσκρουση του οχήματος ήταν σφοδρή, ωστόσο οι αερόσακοι του αυτοκινήτου ενεργοποιήθηκαν, συμβάλλοντας στην προστασία του οδηγού, ο οποίος κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Δείτε τις φωτογραφίες του vimaonline.gr από το σημείο

Ο ιστορικός «Άγιος Νικόλαος»

Το αυτοκίνητο κατέληξε στον περίβολο του μικρού «Αγίου Νικολάου», ενός από τους παλαιότερους ναούς της Γλυφάδας, του οποίου η ιστορία χρονολογείται από το 1877.

Το ιστορικό παρεκκλήσι αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και συνδέεται με την παλαιότερη θρησκευτική ζωή της περιοχής, διατηρώντας ξεχωριστή θέση στην ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ