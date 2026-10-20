Πετρέλαιο: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 μηνών η τιμή του brent – Τι λένε οι αναλυτές

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 μηνών “σκαρφάλωσε” σήμερα η τιμή του αργού πετρελαίου (brent).

Σε αυτό συντέλεσαν διάφοροι παράγοντες όπως το ότι υπάρχουν ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, αλλά και για του ότι θα γίνουν και άλλες επιθέσεις από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Ακόμη επισημαίνεται πως οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, ύστερα από τις επιθέσεις των Χούθι που έγιναν σε στρατόπεδο εκπαίδευσης των στρατιωτών στην Υεμένη αλλά και εξαιτίας των νέων επιθέσεων που σημειώθηκαν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, αεοροπορικές και στρατιωτικές στη Σαουδική Αραβία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 8.44 π.μ ώρα Ελλάδας η τιμή του brent αυξήθηκε κατά 0,40% και ανήλθε στα 109,99 δολάρια το βαρέλι από 109,19 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Επίσης επισημαίνεται πως χθες το brent έκλεισε στα 109,55 δολάρια το βαρέλι και για σήμερα προβλέπεται πως θα κινηθεί κατά μέσο όρο από 109,04 δολάρια το βαρέλι μέχρι και 110,12 δολάρια το βαρέλι.

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Νωρίτερα το https://www.ndtvprofit.com/markets ανέφερε πως οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αργό Brent ενισχύθηκαν κατά 0,29% και έφτασαν στα 109,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκαν κατά 0,24% και ανήλθαν στα 103,91 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου τύπου Brent έχουν σημειώσει άνοδο σχεδόν 80% φέτος, καθώς η διεύρυνση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, φέρνουν διαταραχές στον εφοδιασμό με ενέργεια.

Ωστόσο, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από την περιοχή του Κόλπου είναι αυξημένες . Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο δίκτυο Fox News ότι οι ροές έχουν αυξηθεί, φτάνοντας περίπου στο 80% των επιπέδων προ της έναρξης του πολέμου, αν και οι αποστολές διυλισμένων προϊόντων εξακολουθούν να είναι περιορισμένες. Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής, κατά τον τρέχον μήνα οι εξαγωγές της χώρας έχουν ξεπεράσει τα 3,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως . Οι αποστολές πλησιάζουν πλέον τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις συγκρούσεις, αφού το κράτος-μέλος του ΟΠΕΚ προσέφερε σημαντικές εκπτώσεις σε σχέση με τις τιμές αναφοράς της περιοχής.

Τι λένε οι ειδικοί

Για το θέμα της διεθνής τιμής του πετρελαίου μίλησαν ειδικοί στα Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Όπως είπε, στο https://www.rigzone.com η ανώτερη αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου στην Sparta Commodities SA, June Goh, οι αγορές δεν φαίνεται να προτίθενται να απορροφήσουν τις υψηλότερες τιμές, δεδομένου ότι η κατάσταση στην οικονομία δεν είναι ευοίωνη και πρόσθεσε πως η τιμή του brent ενδέχεται να παραμείνει στην περιοχή περίπου των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Από την πλευρά της η DBS εκτιμά σύμφωνα με την https://www.thedailystar.net/ ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα εξακολουθούν να κινούνται από 100 δολάρια το βαρέλι έως και 110 δολάρια το βαρέλι ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Και αυτό διότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του στην περιοχή φροντίζουν ώστε οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων να παραμένουν το βασικό ζήτημα που προκαλεί δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχειρεί να κάνει διάφορες κινήσεις για να συγκρατήσει τις διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, χωρίς ωστόσο να κάνει άμεσα κάποια υποχώρηση ως προς το θέμα του Ιράν, δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής έρευνας για τον ενεργειακό τομέα στην DBS. Ωστόσο, όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί —συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας— θεωρούνται λύσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα που δεν θα έχουν ουσιαστικά καμία σημαντική επίδραση στην προσφορά του πετρελαίου, συμπλήρωσε.