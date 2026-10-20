Σταύρος Νικολαΐδης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Η διάγνωση στο Δρομοκαΐτειο ήταν ότι είχε ψυχωτικά επεισόδια»

Μία ημέρα έπειτα από το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Σταύρος Νικολαΐδης προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο TikTok και το Instagram.

Ο ηθοποιός, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με την οικογένεια του τραγουδιστή, αναφέρθηκε στα περιστατικά που, όπως υποστήριξε, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ μίλησε και για όσα γνωρίζει σχετικά με την κατάσταση της υγείας του καλλιτέχνη. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά ορισμένων θαυμαστών, τόσο στο μνημόσυνο όσο και κατά την κηδεία του τραγουδιστή.

Όσα συνέβησαν στο 40ήμερο μνημόσυνο

Το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην εκκλησία βρέθηκαν οι γονείς του, Κλειώ και Μανώλης, καθώς και οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω, οι οποίοι εξακολουθούν να βιώνουν την απώλεια του αγαπημένου τους ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος αναφέρθηκε στον τραγουδιστή ως ένα «παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής».

Με αφορμή όσα διαδραματίστηκαν στην εκκλησία, ο Σταύρος Νικολαΐδης περιέγραψε περιστατικά που, όπως ανέφερε, τον ενόχλησαν ιδιαίτερα, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που δεν αρμόζουν σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για την οικογένεια του τραγουδιστή.

«Έγιναν και τα 40… του Γιώργου. Εγώ τώρα κατάφερα να κάνω ένα βίντεο εν μέσω διπλής παράστασης. Θέλω να πω κάποια τελευταία πράγματα γι’ αυτό το θέμα. Περίμενα να ακούσω όλες αυτές τις μέρες, έγιναν και τα 40, είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες, τόσα πολλά όλα αυτά που έχουν ακουστεί και τόσα πολλά που έγιναν εχθές. Τι να πρωτοπώ, κωμικοτραγικά πράγματα. Από έναν που στο τέλος του μνημόσυνου μέσα στην εκκλησία πήγε να βουτήξει το μικρόφωνο; Kαι φώναζε “θα τον αναστήσω τον Γιώργο;” και κάτι τέτοια; Ή για μια άλλη κυρία που… έχει σηκώσει ο δεσπότης τους γονείς του Γιώργου να ψάλλουν όλοι μαζί μπροστά από μία φωτογραφία και έχει πάει μία κυρία από πίσω και κρατάει τον κύριο Μανώλη αγκαλιά. Λέω κάποια στενή συγγενής θα είναι. Τον κρατάει ώρα από την μέση κανονικά, κολλητά. Κάποια στιγμή βλέπω τον security να την τραβά διακριτικά, αυτή αντιστεκόταν αλλά την τράβηξε, την έσπρωχνε, την απομάκρυνε. Ω ρε φίλε τι τρέλα κουβαλάει ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.

Επίσης στάθηκε στην παρουσία ανθρώπων που τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά ορισμένων παρευρισκομένων στο νεκροταφείο. Στο ίδιο βίντεο, ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειας Μαζωνάκη για τη στάση τους απέναντί του, τονίζοντας πως τον έκαναν να αισθανθεί μέλος της οικογένειάς τους.

«Όταν πήγε ο δεσπότης ήταν ένα διάκονος εκεί που τραβούσε φωτογραφίες, πλάνα από παντού γύρω γύρω και κάποια στιγμή του κάνει νόημα να πάει από την άλλη να τραβήξει καλό πλάνο; Και μετά λέμε γιατί τα παιδιά μας είναι κολλημένα με τα κινητά; Αυτά τα παραδείγματα δίνει η εκκλησία; Να ευχαριστήσω ακόμη μία φορά τα μέλη της οικογένειας του Γιώργου που πραγματικά με έκαναν να νιώσω οικογένεια. Πήγαμε στο νεκροταφείο, είχε κόσμο πολύ, πάλι είδα σήμερα ότι δημιουργήθηκαν κάποια επεισόδια, κάποιες φωνές, εγώ αυτό δεν το είδα όταν πήγα εκεί. Αυτό που είδα όταν μπήκε η οικογένεια για το τρισάγιο κάποιος φώναξε “ένα χειροκρότημα για την οικογένεια” και άρχισαν να τους χειροκροτούν. Α, τώρα τους χειροκροτάτε; Όταν τη μέρα της κηδείας πατάγατε πάνω στους τάφους και πέφτατε μέσα στους τάφους για να βγάλετε φωτογραφία και βρίζατε τα μέλη της οικογένειάς του; Αούγκανοι! Ρε αούγκανοι! Από πού σας φέρανε;», αναρωτήθηκε ο Σταύρος Νικολαΐδης.

Η αναφορά στην ψυχική υγεία του τραγουδιστή

Πέρα από τα περιστατικά που περιέγραψε, ο Σταύρος Νικολαΐδης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετώπιζε ο Γιώργος Μαζωνάκης. το τελευταίο διάστημα της ζωής του. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η οικογένεια του τραγουδιστή προσπαθούσε να τον βοηθήσει, ενώ επικαλέστηκε διάγνωση ψυχωτικών επεισοδίων στο Δρομοκαΐτειο.

Πρόκειται για ισχυρισμούς που διατύπωσε ο ίδιος στο προσωπικό του βίντεο και οι οποίοι δεν τεκμηριώνονται ανεξάρτητα στο παρόν δημοσίευμα.

Στη συνέχεια, εξήγησε τη δική του αντίληψη για τις προσπάθειες της οικογένειας να σταθεί στο πλευρό του τραγουδιστή, εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή του απέναντι σε όσους, όπως είπε, διαμορφώνουν άποψη για τόσο προσωπικά ζητήματα με βάση δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν με νοιάζει αν κάποιοι μπορεί να το δείτε και να στεναχωρηθείτε, αούγκανοι είστε! Πάτε και βρίζετε τα μέλη της οικογένειας, τις αδερφές του και τους γονείς του; Ότι εσείς τον αγαπάγατε τον Γιώργο περισσότερο από την οικογένειά του επειδή έχετε ακούσει πέντε ειδήσεις και έχετε ακούσει πέντε πράγματα από τα social; Δηλαδή… από πού να το πιάσεις αυτό το θέμα. Εχθές, που χειροκροτάγατε, αλλάξατε γνώμη και χειροκροτάτε, ούτε αυτό πρέπει. Ησυχία θέλει εκείνη την ώρα, τρισάγιο γίνεται, αούγκανοι, έλεος! Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι η οικογένειά του ήθελε να σώσει τον Γιώργο; Ότι ο Γιώργος είχε έντονα ψυχωτικά επεισόδια; Αυτή ήταν στο Δρομοκαϊτειο η διάγνωση. Δεν γίνεται αλλιώς. Ένας άνθρωπος πρέπει να θέλει να πάει σε ψυχιατρική κλινική, αλλιώς αν θες να τον βοηθήσεις πρέπει να πας μέσω δημόσια δομής και μετά από εκεί να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική αν το θέλει. Όταν όμως η οικογένειά του έμπαινε από τη μία είσοδο για να τον βοηθήσει, κάποιοι άλλοι παράγοντες που τον αγαπούσανε τον βγάζανε από τη πίσω πόρτα και να πού κατέληξε ο Γιώργος», τόνισε με έμφαση ο κ. Νικολάιδης.

Τι είπε για τις σχέσεις του Μαζωνάκη με την οικογένειά του

Ο Σταύρος Νικολαΐδης συνέχισε την τοποθέτησή του μιλώντας για τους δεσμούς του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους δικούς του ανθρώπους. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η αγάπη ανάμεσα στον τραγουδιστή και την οικογένειά του παρέμενε ισχυρή, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που ενδεχομένως είχαν προκύψει στις σχέσεις τους. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους θεωρούν ότι γνωρίζουν την πραγματικότητα μιας οικογένειας αποκλειστικά μέσα από πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στην ψυχική επιβάρυνση που μπορεί να αντιμετωπίζουν ακόμη και άνθρωποι με μεγάλη αναγνωρισιμότητα, επισημαίνοντας πως η επιτυχία και το ταλέντο δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι όλα είναι καλά στην προσωπική ζωή ενός ανθρώπου.

«Κάποιοι άνθρωποι που ήθελαν να τον βγάλουν από την οικογένειά του και τη μάνα του, που ήταν ερωτευμένος. Και εκείνη και αυτός με τη μάνα του, τέτοια αγάπη είχαν. Νομίζετε ότι ξέρετε επειδή διαβάζετε 5-6 social και ακούτε ειδήσεις από εδώ και από εκεί; Είναι δυνατόν; Εσείς; Ο κάθε άσχετος που ακούει κάποια τραγούδια και χειροκροτά έναν καλλιτέχνη να αγαπά περισσότερο από την οικογένειά του; Αυτοί ό,τι και αν είχε γίνει αδέρφια ήταν, θα τα βρίσκαν ούτως ή άλλως. Ο Γιώργος όμως είχε πολλά θέματα τον τελευταίο καιρό, τι νομίζετε ότι επειδή κάποιος είναι διάσημος, επειδή έχει ένα καταπληκτικό ταλέντο όπως έχει ο Γιώργος όλα πάνε πάντα καλά στο μυαλό του και στη ψυχή του; Πόσοι διάσημοι έχουν αυτοκτονήσει; Ας το κλείσω αυτό το θέμα, όλα αυτά που έχουν βγει αυτό τον καιρό τι γίνεται ρε παιδιά; Ακόμα και με τον θάνατό του έκανε καλό, έσπασε ένα σπυρί και βγήκε σιχαμένο πείον στην επιφάνεια. Η γυναίκα μου κάνει tattoo φρυδιών και σε ρωτά τι φάρμακα παίρνεις, και αυτή η ηλίθια… καλά της είχε πει ο Γιώργος τι είχε πάρει, έβαζε ουσίες στον Γιώργο λες και βάζει νερό», κατέληξε ολοκληρώνοντας την δημόσια τοποθέτησή του.