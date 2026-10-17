Γιώργος Μαζωνάκης: Αύριο το μνημόσυνο του τραγουδιστή – Στο επίκεντρο οι τοξικολογικές εξετάσεις και οι μαρτυρικές καταθέσεις

Αύριο θα τελεστεί το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από το μεσημέρι που ο αγαπημένος καλλιτέχνης κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στον Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, παρουσία της οικογένειας, συνεργατών και των θαυμαστών του καλλιτέχνη. Η είσοδος στον ναό θα αφορά κυρίως στο συγγενικό περιβάλλον του.

Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την επίβλεψη της παρουσίας των πολιτών, ενώ τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν θα είναι αντίστοιχα με εκείνα στην κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Αμέσως μετά, οι παρευρισκόμενοι θα μεταβούν στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο.

Στο επίκεντρο τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Στο πεδίο των ερευνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο επίκεντρο βρίσκονται τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς στο αίμα του φέρεται να εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες ουσίες είχαν αναφερθεί και στις καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή. Η προποφόλη χρησιμοποιείται για αναισθησία και καταστολή, η μιδαζολάμη ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και έχει κατασταλτική δράση, ενώ η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης των βενζοδιαζεπινών.

Η ανάλυση δείγματος ολικού αίματος φέρεται να ανέδειξε την παρουσία συνολικά οκτώ διαφορετικών ουσιών. Οι συγκεντρώσεις τους αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της διερεύνησης, καθώς αναμένεται να αποσαφηνιστούν περαιτέρω μέσα από την ποσοτική ανάλυση. Στην αξιολόγηση των ευρημάτων συμμετέχει, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, και ειδικός πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια του καλλιτέχνη.

Η νέα έρευνα και τα φιαλίδια

Στο μεταξύ, κατά την τρίτη έρευνα που πραγματοποίησαν την Πέμπτη οι αστυνομικοί της Ασφάλειας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια με φαρμακευτικές ουσίες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία δύο εισαγγελικών λειτουργών και των συνηγόρων των δύο γιατρών, που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι των γιατρών φέρονται να υποστηρίζουν ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε εσπευσμένα, καθώς ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει καταγγείλει το μισθωτήριο συμβόλαιο και ζητεί την επιστροφή του χώρου.

Οι ουσίες που φέρεται να εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και οι καταθέσεις των μαρτύρων, εξετάζονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Παράλληλα, αξιολογούνται οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων, ενώ τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στον τραγουδιστή.