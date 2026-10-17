Αίγυπτος: Την αποχώρησή του από την Προεδρία το 2030 ανακοίνωσε ο αλ Σίσι – «Δεν θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα»

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε σήμερα ότι η προεδρική του θητεία θα λήξει το 2030 και ότι το ζήτημα της αποχώρησής του από το αξίωμα έχει διευθετηθεί, τονίζοντας εκ νέου ότι το Σύνταγμα της χώρας δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί.

«Έχω πει ότι το αιγυπτιακό Σύνταγμα δεν θα αναθεωρηθεί», τόνισε. «Αυτό είναι ένα απολύτως διευθετημένο ζήτημα, το οποίο δεν θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη λήξη της τρέχουσας θητείας του.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος προέβη σε αυτές τις δηλώσεις μιλώντας σε τελετή στην αιγυπτιακή στρατιωτική ακαδημία.

Ο 71χρονος Σίσι υπηρετεί εξαετή θητεία, έχοντας επανεκλεγεί στις εκλογές τον Δεκέμβριο του 2023. Συνταγματικές αναθεωρήσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν σε δημοψήψισμα το 2019, επέκτειναν τη διάρκεια της προεδρικής θητείας από τα τέσσερα στα έξι έτη και επέτρεψαν στον Σίσι να διεκδικήσει τρίτη θητεία, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραμονή του στην εξουσία έως το 2030.

Ο Σίσι, πρώην στρατηγός, ανήλθε στην εξουσία το 2013 ανατρέποντας τον πρώτο δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μόρσι, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της διακυβέρνησής του.