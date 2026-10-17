Ρόδος: Τροχαίο με πατίνι που οδηγούσε 11χρονος – Συνελήφθη ο πατέρας του

Στη σύλληψη ενός 42χρονου πατέρα προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) στη Ρόδο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, στο οποίο ενεπλάκη ο 11χρονος γιος του, οδηγώντας πατίνι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα “Ροδιακή”, ο ανήλικος, οδηγώντας πατίνι, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, από το οποίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι για το πατίνι δεν υπήρχε η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστική κάλυψη, ενώ ο 11χρονος δεν είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για τη χρήση του.

Ακολούθησε, χθες, λίγο μετά τις 13:00, η σύλληψη του 42χρονου πατέρα, με τις κατηγορίες της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσης ανηλίκου. Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.