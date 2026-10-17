Ισραηλινοί έποικοι χτυπούσαν επί 10 λεπτά φωτογράφο της Washington Post και έκαψαν ελιές Παλαιστινίων – «Με κλωτσούσαν ασταμάτητα»

Ομάδες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν την Παρασκευή σε Παλαιστινίους στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης με στόχο να διακόψουν τη συγκομιδή ελιάς.

Έποικοι που φορούσαν μάσκες και κρατούσαν ρόπαλα όπως και πυροβόλα όπλα, έκαψαν δέντρα και αυτοκίνητα ενώ τραυμάτισαν Παλαιστινίους που προσπαθούσαν να μαζέψουν τις ελιές τους, όπως και μια φωτορεπόρτερ της Washington Post.

Πρόκειται για τη φωτορεπόρτερ Heidi Levine, η οποία όπως αναφέρει o «Guardian», δεχόταν επίθεση για τουλάχιστον 10 λεπτά. Μάλιστα οι έποικοι της έκλεψαν το διαβατήριο, το τηλέφωνό της, το πορτοφόλι της και τον εξοπλισμό της.

«Δέχτηκα επίθεση, με έσπρωξαν στο έδαφος. Ευτυχώς είχα το τζάκετ και το κράνος μου, αλλιώς δεν θα ήμουν καν εδώ, καθώς με κλωτσούσαν ασταμάτητα» είπε η Levine από το νοσοκομείο στη Ραμάλα. Σύμφωνα με την ίδια, σταμάτησαν να την χτυπούν όταν οι Παλαιστίνιοι συνάδελφοί της παρενέβησαν για να την σώσουν.

Η Washington Post είπε ότι η φωτορεπόρτερ φορούσε διακριτικά της δημοσιογραφικής ταυτότητάς της.

Βία και επιθέσεις κατά τη συγκομιδή της ελιάς

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται έξαρση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Yesh Din, οι έποικοι έχουν διαπράξει τουλάχιστον 170 επιθέσεις από τις 27 Σεπτεμβρίου, περίπου από την έναρξη της ετήσιας συγκομιδής ελιάς.

Κάθε χρόνο, οι έποικοι επιτίθενται σε Παλαιστινίους που προσπαθούν να μαζέψουν τις ελιές τους, αλλά κατά τη φετινή συγκομιδή παρατηρήθηκε αύξηση της βίας, καθώς μάλιστα πλησιάζουν οι εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 100 άλλοι έχουν τραυματιστεί τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές. Χιλιάδες δέντρα έχουν καταστραφεί.

Το Ισραήλ επέβαλε φέτος νέους κανόνες για τη συγκομιδή της ελιάς, απαγορεύοντας στους Παλαιστίνιους να συγκομίζουν τα δέντρα τους που βρίσκονται στην Περιοχή C, η οποία είναι υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των γεωργικών εκτάσεων της Δυτικής Όχθης.