Πάπας Λέων: Παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο το απόγευμα – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

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Εξιτήριο από την Καθολική Πολυκλινική, Αγκοστίνο Τζεμέλι θα πάρει το απόγευμα ο Πάπας Λέων, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Οι γιατροί έκριναν ότι χάρη στη συνεχή βελτίωση της κατάστασης της υγείας του, μπορεί να επιστρέψει στο Βατικανό.

Αύριο ο Ποντίφικας πρόκειται να ευλόγησει, όπως κάθε Κυριακή, το πλήθος πιστών που θα συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη (13/10) ο Πάπας Λέων είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μικρού οζιδίου από τον πνεύμονά του, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία όπως είχε ανακοινώσει το Βατικανό.

Τη χειρουργική επέμβαση πραγματοποίησε ο καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα, επικεφαλής της θωρακοχειρουργικής ομάδας του νοσοκομείου Τζεμέλι.

Το πρώτο σημαντικό πρόβλημα υγείας της παποσύνης του

Η επέμβαση αποτέλεσε την πρώτη σημαντική δοκιμασία για την υγεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ κατά τους 17 μήνες που βρίσκεται στην ηγεσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο Αμερικανικής καταγωγής Ποντίφικας δεν είχε προηγουμένως γνωστά προβλήματα υγείας και διατηρούσε δραστήριο τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με το Sky News, συνήθιζε να παίζει τένις κάθε εβδομάδα και να κολυμπά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη θερινή παπική κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Η ανακοίνωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της επέμβασης ήρθε δύο ημέρες μετά τη δημόσια γνωστοποίηση του προβλήματος υγείας του.