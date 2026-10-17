Επίδομα μητρότητας: Νέες πληροφορίες για την αύξηση – Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Ανατροπή με τη νέα αύξηση του επιδόματος μητρότητας. Παρόλο που το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσαν σενάρια στον Τύπο πως θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία, δηλαδή τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο 2027, αυτό τελικά δεν θα συμβεί και η αύξηση προβλέπεται να δοθεί κανονικά τον Απρίλιο του 2027, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Παρόλο που το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσαν σενάρια στον Τύπο πως θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία, δηλαδή τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο 2027, αυτό τελικά δεν θα συμβεί και η αύξηση προβλέπεται να δοθεί κανονικά τον Απρίλιο του 2027, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Από την εξέλιξη αυτή επηρεάζεται και το επίδομα μητρότητας, δηλαδή η αύξηση θα δοθεί τον Απρίλιο και όχι τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, όπως αναμένονταν αρχικά.

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