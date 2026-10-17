Άγιος Δημήτριος: Υδρόθειο περιείχε το δοχείο που εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων – Συνελήφθη 62χρονος

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Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησε η Αστυνομία σχετικά με το δοχείο που περιείχε επικίνδυνο υλικό, το οποίο βρέθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 17/10 σε κάδο απορριμμάτων στη διασταύρωση των οδών Παπασκρέκα και Κονδύλη, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για ιδιοκτήτη εταιρείας καθαρισμού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό καθώς και Ειδική Ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ. Επίσης κινητοποιήθηκε κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν το δοχείο, το ανέσυραν από τον κάδο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών και στη συνέχεια παρελήφθη από ομάδα ειδικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, περιείχε υδρόθειο.