Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο – Ανασύρθηκε δοχείο με επικίνδυνο υλικό από κάδο απορριμμάτων

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε στον Άγιο Δημήτριο γύρω στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για αναθυμιάσεις από δοχείο εντός κάδου απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Παπασκρέκα και Κονδύλη.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό καθώς και Ειδική Ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ. Επίσης κινητοποιήθηκε κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν το δοχείο, το ανέσυραν από τον κάδο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών και στη συνέχεια παρελήφθη από ομάδα ειδικών.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του δοχείου που αντιστοιχεί σε επικίνδυνο υλικό, από κάδο απορριμμάτων, ολοκληρώθηκε λίγο μετά πριν από τις 10 το πρωί.