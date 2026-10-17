Τραγωδία στην Πάτρα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας – Τι εξετάζουν οι αρχές

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πάτρα, επί της οδού Αγίας Σοφίας 17. Επιχειρηματίας της περιοχής, βγαίνοντας στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας για να ταΐσει αδέσποτες γάτες, ήρθε αντιμέτωπος με ένα φρικτό θέαμα, καθώς εντόπισε το άψυχο σώμα μιας γυναίκας, ηλικίας περίπου 25 με 30 ετών.

Ο ίδιος ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, που έσπευσαν στο σημείο. Οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό της, ο οποίος πιθανολογείται ότι προήλθε από πτώση από την ταράτσα του κτιρίου.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα flamis.gr, οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση της άτυχης γυναίκας, εξετάζοντας παράλληλα όλα τα ενδεχόμενα, με επικρατέστερο αυτό της αυτοχειρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας “Πελοπόννησος”, δίπλα στη γυναίκα εντοπίστηκε σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό, θα πρόκειται για το τρίτο περιστατικό αυτοκτονίας στην Πάτρα μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και το δεύτερο που καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας.