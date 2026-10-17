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Άγριος καβγάς σε ταξί στον Φλοίσβο – Η παρατήρηση για το κινητό που εξόργισε τον οδηγό

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ταξί
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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στον Φλοίσβο το πρωί του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, με πρωταγωνιστές έναν 36χρονο οδηγό ταξί και έναν 59χρονο κληρικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE», το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 59χρονος ιερέας επιβιβάστηκε στο ταξί, ζητώντας να μεταβεί σε εκκλησία του Πειραιά.

Μία καθυστέρηση λόγω τηλεφωνικής συνομιλίας του οδηγού προκάλεσε την αντίδραση του ιερέα, ο οποίος ζήτησε να ξεκινήσουν. Η παρατήρηση αυτή εξόργισε τον 36χρονο, ο οποίος άρχισε να φωνάζει στον κληρικό και απαίτησε να αποβιβαστεί, φτάνοντας στο σημείο να τον βγάλει με τη βία από το όχημα όταν εκείνος αρνήθηκε, όπως αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα.

 

 

 

 

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