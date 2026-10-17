«Καμπανάκι» Εξάρχου: Ζητεί περισσότερες παρεμβάσεις από την Ε.Ε. στο φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια ενόψει του χειμώνα – Τι αναφέρει για τον Κάθετο Διάδρομο

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδοτήσουν περαιτέρω τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσουν τα τέλη διαμετακόμισης φυσικού αερίου, ώστε να περιορίσουν τις επιπτώσεις μιας επικείμενης ενεργειακής κρίσης τον χειμώνα, δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου στο Platts, μέλος της S&P Global Energy.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR τόνισε στη συνέντευξή του ότι «πρόκειται για κρίση, πρέπει να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα. Πρέπει να δράσουν τώρα».

Παρεμβάσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Όσον αφορά σην ηλεκτρική ενέργεια, ο κ. Εξάρχου κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να επιδοτήσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. «Διαφορετικά, κατά τη γνώμη μου, ο πληθωρισμός θα γίνει ανεξέλεγκτος», δήλωσε.

Σχετικά με το φυσικό αέριο, ζήτησε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μειώσουν δραστικά το κόστος διαμετακόμισης των εισαγωγών, καθώς οι διεθνείς τιμές του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εκτοξεύονται.

Ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε ειδικότερα στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor), μεταφοράς LNG, για τον οποίο οι διαχειριστές είχαν καταλήξει σε συμφωνία νωρίτερα το 2026 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό των τιμολογίων. Ο κ. Εξάρχου αναγνώρισε ότι η συμφωνία ήταν «σημαντική», υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν επαρκεί υπό τις σημερινές συνθήκες υψηλών τιμών. «Πρέπει να κάνουν περισσότερα», είπε.

Στις 15 Οκτωβρίου, η Platts αποτίμησε την τιμή του LNG με παράδοση DES στη Μεσόγειο στα 27,775 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu), επίπεδο αυξημένο κατά 173% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ο κ. Εξάρχου επέκρινε το γεγονός ότι η Ευρώπη εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από αγορές LNG άμεσης παράδοσης (spot) ενόψει του φετινού χειμώνα, «σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι καθόλου ασφαλές ως προς τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων».

Εμπειρογνώμονες στον τομέα του φυσικού αερίου, τους οποίους συγκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι ο εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο παραμένει σταθερός, υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο ελλείψεων. Ο κ. Εξάρχου διαφωνεί. «Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι ακριβές», δήλωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aktor άσκησε επίσης κριτική στις πρόσφατες εκκλήσεις του Ευρωπαίου επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, προς τα κράτη-μέλη να περιορίσουν, όπου είναι δυνατόν, τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω μέτρων όπως ο περιορισμός της θερμοκρασίας στα δημόσια κτίρια, η αποτροπή της χρήσης εξωτερικών θερμαντικών σωμάτων και η απενεργοποίηση περιττών δημόσιων φωτισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Το θεώρησα αφελές και ανόητο», δήλωσε.

Περισσότερες μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ο κ. Εξάρχου υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν περισσότερες μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας LNG με προμηθευτές από τις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε, οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον πέντε ετών.

Οι ΗΠΑ αποτελούν ήδη τον μεγαλύτερο προμηθευτή LNG της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 αντιπροσώπευαν περίπου το 60,7% των εισαγωγών της, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Energy CERA.

Ο κ. Εξάρχου διευκρίνισε ότι δεν υποστηρίζει απαραίτητα την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου των ΗΠΑ, αλλά κυρίως τη διασφάλιση των μελλοντικών ποσοτήτων προμήθειας. «Δεν περιμένω ότι το πρόβλημα θα λυθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και, επομένως, οι Ευρωπαίοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα έχουν επαρκείς ποσότητες από τις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια», δήλωσε.

Η Aktor έχει ήδη μακροπρόθεσμη έκθεση στην αγορά αμερικανικού LNG μέσω της Atlantic SEE LNG Trade, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της εταιρείας υποδομών και της ελληνικής εταιρείας εισαγωγής φυσικού αερίου και LNG ΔΕΠΑ.

Η Atlantic SEE έχει συνάψει συμφωνία για την προμήθεια ενός εκατομμυρίου μετρικών τόνων LNG ετησίως από την αμερικανική εταιρεία εξαγωγής LNG Venture Global, για περίοδο 20 ετών. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2030.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, η Atlantic SEE είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες LNG για βραχυπρόθεσμη προμήθεια, εν όψει της επικείμενης σταδιακής κατάργησης του ρωσικού LNG από την ΕΕ και της αυξανόμενης πίεσης στη διεθνή αγορά.

Ωστόσο, ο κ. Εξάρχου δήλωσε σήμερα ότι οι εταιρείες του δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες. «Βρισκόμαστε σε συζητήσεις, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να το πετύχουμε – γι’ αυτό ανησυχώ», ανέφερε. «Δεν θέλουμε να αναλάβουμε τον κίνδυνο της αγοράς spot, επειδή οι τιμές είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες. Επομένως, δεν θέλουμε να δεσμευτούμε, καθώς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ευρώπη διάθεση για συμφωνίες μεγαλύτερης διάρκειας από τις συναλλαγές spot».

Νέος πλωτός σταθμός LNG στην Ελλάδα

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία του έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Motor Oil για την ανάπτυξη ενός ακόμη πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) στην Ελλάδα, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας εισαγωγής LNG της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, ο σταθμός FSRU στο λιμάνι της Κορίνθου θα έχει δυναμικότητα 4,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως, ενώ η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται το 2031.

Η Ελλάδα διαθέτει ήδη δύο άλλες εγκαταστάσεις εισαγωγής LNG που βρίσκονται σε λειτουργία: έναν χερσαίο τερματικό σταθμό στη Ρεβυθούσα και μία πλωτή μονάδα (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.