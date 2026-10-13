Αλέξανδρος Εξάρχου: Καθοριστική η συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Κάθετο Διάδρομο

Τη συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου αναγνωρίζει δημόσια ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του έργου τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Εξάρχου επισημαίνει ότι η Αμερικανίδα πρέσβειρα στήριξε από την πρώτη στιγμή, με συνέπεια και ενεργό ρόλο, την προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου, ενώ αναφέρεται και στο απαιτητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το έργο.

Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξανδρου Εξάρχου

«Το έργο του Κάθετου Διαδρόμου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη στιγμή, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει υποστηρίξει με συνέπεια και ενεργό ρόλο την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Atlantic SEE LNG Trade έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες της Πρέσβεως, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς ο Κάθετος Διάδρομος επηρεάζει άμεσα εδραιωμένα συμφέροντα και αμφισβητεί παγιωμένες πρακτικές, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Atlantic SEE LNG Trade επιθυμεί να αναγνωρίσει επισήμως και να εξάρει τη σημαντική συμβολή της Πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του έργου του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες σε ολόκληρη την περιοχή».