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Η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε τρεις συνολικά εγκληματικές οργανώσεις, όπως και μία συμμορία. Όλες φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στον Γαλατά, στα Μέθανα, στον Πόρο και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δέκα ατόμων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Τροιζήνας, με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και του αστυνομικού τμήματος Πόρου.

Συνελήφθησαν εννέα άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας από 31 έως 64 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη επτά φερόμενα μέλη των εγκληματικών ομάδων, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος άλλων 51 ατόμων για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας εκ των συλληφθέντων, ηλικίας 46 ετών, φέρεται να είχε επεκτείνει τη δραστηριότητά του στη διακίνηση ναρκωτικών κοντά και σε σχολική μονάδα της Τροιζηνίας.

Οι κατασχέσεις

Κατά τη διάρκεια ερευνών σε οικίες, με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 384 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 45 γραμμάρια κοκαΐνης, 24 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 89 ναρκωτικά δισκία, δύο φιαλίδια μεθαδόνης, 13 συσκευασίες σπόρων κάνναβης, 15 τρίφτες κάνναβης, έξι ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 11 κροτίδες, 11 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 4.655 ευρώ.

Στον εντοπισμό των κατηγορουμένων οδήγησε η αξιοποίηση πληροφοριών από τις αστυνομικές αρχές και η διασταύρωση στοιχείων σχετικά με τη φερόμενη δράση των εγκληματικών ομάδων.

Οι δέκα συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.