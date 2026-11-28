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Επεισοδιακή δράση σε καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε ένας 32χρονος Ολλανδός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11), όταν ο 32χρονος εισέβαλε αρχικά σε κατάστημα εστίασης, όπου επιτέθηκε σωματικά σε υπάλληλο, προκάλεσε φθορές και εξύβρισε εργαζόμενους.

Στη συνέχεια, φέρεται να μετέβη σε δεύτερο κατάστημα εστίασης, όπου επιχείρησε, απειλώντας με τη χρήση αντικειμένου, να αφαιρέσει χρήματα. Η απόπειρά του, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε.

Η δράση του συνεχίστηκε σε σούπερ μάρκετ της ίδιας περιοχής, από όπου αφαίρεσε διάφορα προϊόντα. Τα προϊόντα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν κατά τη σύλληψή του.