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Σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, 44 κλιματιστικές μονάδες εξαφανίστηκαν από σχολικά κτίρια του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Το πρόβλημα όμως δεν σταματά εκεί καθώς οι φερόμενοι δράστες παίρνουν και υδραυλικό υλικό, αφήνοντας πίσω τους σοβαρές φθορές στις υποδομές των σχολείων.

Για την έκταση του φαινομένου μίλησε το πρωί του Σαββάτου στην τηλεόραση του Alpha η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, Αφροδίτη Μάλαμα. Παράλληλα έκανε γνωστό ένα ακόμη περιστατικό, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας.

«Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τα κλιματιστικά. Την Πέμπτη προς Παρασκευή το βράδυ έκλεψαν όλες τις χαλκοσωλήνες νερού και τις βρύσες από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας», είπε.

Ως απάντηση στα επαναλαμβανόμενα επεισόδια, η αντιδήμαρχος ζήτησε να προσληφθούν σχολικοί φύλακες, ώστε να θωρακιστούν οι εγκαταστάσεις. Υπενθύμισε ότι ο δήμος έχει υπό την ευθύνη του 83 σχολικές μονάδες, κάτι που κάνει τη φύλαξή τους ιδιαίτερα δύσκολη.