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Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων που εκδόθηκε την Παρασκευή 27-11-2026 με α.α. 10/2026, επικαιροποιείται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και λαμβάνει την ονομασία ΑΡΓΟΣ.

Συγκεκριμένα,

1. Σήμερα Σάββατο (28-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Από το βράδυ σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Αύριο Κυριακή (29-11-2026)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Τη Δευτέρα (30-11-2026)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).

Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ.

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί στην Κέρκυρα

Προβλήματα προκαλεί στην Κέρκυρα η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση που πλήττει το νησί, με την κακοκαιρία να έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, δυσκολίες στις μετακινήσεις και κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τα Ιόνια Νησιά, προειδοποιώντας για ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής, κίνδυνο πλημμυρών και ισχυρούς ανέμους, με τα επικίνδυνα φαινόμενα να αναμένεται να διατηρηθούν έως τα μεσάνυχτα.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς και τη διέλευση από δρόμους όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και απεγκλωβισμοί

Στην Κέρκυρα, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο, κυρίως στο βόρειο αλλά και στο νότιο τμήμα του νησιού, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει επτά περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επέμβει σε τέσσερα από αυτά. Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων, από δύο ΙΧ αυτοκίνητα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν όταν έπεσαν σε χαντάκι που είχε καλυφθεί από τα νερά της βροχής.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί της Κέρκυρας από τις 7:30 έως και αυτή την ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε τις ακόλουθες κλήσεις:

Στη βόρεια Κέρκυρα

1κλήση για άντληση υδάτων

Στην Κεντρική Κέρκυρα

7 κλήσεις για άντληση υδάτων

Στη Νότια Κέρκυρα

7 κλήσεις για άντληση υδάτων .

Επιπλέον, στη Νότια Κέρκυρα και συγκεκριμένα στην περιοχή Πετριτή,λόγω υπερχείλισης ρέματος,η Υπηρεσία κλήθηκε να προχωρήσει σε 2 απομακρύνσεις ατόμων από τα οχήματα τους και μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν ,όπου απαιτείται.

Ανησυχία για την άνοδο της στάθμης του ποταμού της Λευκίμμης

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η εικόνα στη Λευκίμμη, στη νότια Κέρκυρα, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού.

Ο όγκος του νερού έφτασε σχεδόν στο ύψος του δρόμου και του κρηπιδώματος, ενώ η ροή ήταν ιδιαίτερα ορμητική. Η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των σκαφών, αλλά και των κατοικιών που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού.

Δείτε βίντεο του corfupress:

Πλημμύρισε ξανά το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας

Την ίδια ώρα, η ισχυρή βροχόπτωση, που κατά διαστήματα συνοδεύτηκε από καταιγίδες, προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.

Για ακόμη μία φορά, η περιοχή του Λιστόν βρέθηκε αντιμέτωπη με συσσώρευση υδάτων. Δρόμοι και πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ νερά κάλυψαν τμήματα της πλατείας, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία των πεζών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Θεσπρωτία: Πλημμύρισαν Σύβοτα και Πλαταριά – Κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν αργά το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου την ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας. Τα Σύβοτα και η Πλαταριά βρέθηκαν στο επίκεντρο των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν στην περιοχή των Φιλιατών.

Η έντονη βροχόπτωση διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες, μετατρέποντας τους δρόμους σε χειμάρρους. Μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών, χωμάτων και πετρών κατέβηκαν από το βουνό με ορμή, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές.

Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι η Πυροσβεστική δέχθηκε 150 κλήσεις και χρειάστηκε να επέμβει σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις για την άντληση υδάτων. Παράλληλα, τρεις ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Στην Ηγουμενίτσα πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, ενώ το πρωί της Παρασκευής κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά και τις λάσπες με φτυάρια και κουβάδες. Πυροσβεστικές δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία και μηχανήματα του δήμου επιχειρούσαν για τον καθαρισμό και τη διατήρηση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.

Η δημοτική Αρχή ζήτησε να κηρυχθεί ο δήμος Ηγουμενίτσας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κέρκυρα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν και τη νότια Κέρκυρα, όπου τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 190 χιλιοστά, σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στις συγκοινωνίες, πτώσεις βράχων και άνοδο της στάθμης των υδάτων, ενώ μία γυναίκα απομακρύνθηκε προληπτικά από την περιοχή. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών (PWS), ο Χλωμός κατέγραψε 197,6 χιλιοστά βροχής και το Περιβόλι 192,8 χιλιοστά. Στη Θεσπρωτία, ο σταθμός στη Γρίκα κατέγραψε 141,99 χιλιοστά, με την ένταση της βροχής να διατηρείται στα 15 χιλιοστά ανά ώρα.

Το φαινόμενο αποδίδεται στον σχηματισμό «τροφοδοτούμενου φουγάρου» πάνω από το νησί.

Στη Λευκίμμη, η στάθμη του ποταμού ανέβηκε σημαντικά, φτάνοντας στο ύψος του κρηπιδώματος, ενώ νερά συγκεντρώθηκαν σε τμήματα του οδοστρώματος. Πτώση βράχου αναφέρθηκε στην περιοχή Καρουμπάτικα, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στις περιοχές Καρουμπάτικα, Άη Γόρδη, Επισκοπιανά, Πετριτή, Βιταλάδες, Δραγωτικά και Μικρό Νησί, όπου σημειώθηκαν καταπτώσεις τμημάτων του δρόμου, βράχων και φερτών υλικών.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι δήμοι έχουν ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών, με τις υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Ειδικότερα, οι πολίτες καλούνται:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα.

Να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της.

Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, να καταφεύγουν σε κτίριο ή αυτοκίνητο και να παραμένουν σε ασφαλές σημείο μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και μπαλκόνια από όπου μπορεί να αποκολληθούν αντικείμενα.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως η Τροχαία.Σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας:

Εάν βρίσκονται στο σπίτι, οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και τηλεφώνου που συνδέονται με καλώδια, να αποσυνδέουν τις τηλεοράσεις από την κεραία και την παροχή ρεύματος και να μην αγγίζουν τις υδραυλικές σωληνώσεις.

Εάν βρίσκονται σε αυτοκίνητο, συνιστάται να το ακινητοποιούν στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα, να κλείνουν τα παράθυρα και να παραμένουν στο εσωτερικό του μέχρι να υποχωρήσει η καταιγίδα. Πρέπει επίσης να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο καλούνται να αναζητήσουν καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να καθίσουν χαμηλά στο έδαφος, χωρίς να ξαπλώσουν. Πρέπει να αποφεύγουν τα ψηλά δέντρα, τους πυλώνες, τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τους φράκτες και τα μεταλλικά αντικείμενα, καθώς και να απομακρύνονται από ποτάμια, λίμνες και τη θάλασσα.