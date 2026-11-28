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Νέα επίθεση προς τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την παραίτηση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου. Σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει πως η παραίτηση προήλθε έπειτα από «την κοινωνική κατακραυγή και την πίεση του ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα σημειώνει, αναφερόμενο στο Κυριάκο Μητσοτάκη, πως: «ο ίδιος επιχειρεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από κάθε πολιτική ευθύνη».

Η τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ για την παραίτηση Λιάκου

«Μετά από μια εβδομάδα και το Μαξίμου σε απόλυτη εσωκομματική ομηρία να κρατά στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λιάκο χωρίς χαρτοφυλάκιο και επιδοκιμάζοντας τις πρακτικές του, σήμερα ο υφυπουργός «έλυσε» τον γόρδιο δεσμό.

Ο κ. Λιάκος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την κοινωνική κατακραυγή και την πίεση του ΠΑΣΟΚ.

Η παραίτησή του αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκή πολιτική και ηθική φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός, σε ομηρία διαδοχικών υποθέσεων σκανδάλων, παρακολουθεί τους υπουργούς του να παραιτούνται από τις κυβερνητικές τους θέσεις, ενώ ο ίδιος επιχειρεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από κάθε πολιτική ευθύνη.

Το δημόσιο χρήμα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση και η αποδοκιμασία του πελατειασμού δεν είναι αλα καρτ όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία.

Η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να πολεμά τη διαφθορά απ’ όπου και αν προέρχεται και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, που θα φέρει διαφάνεια και λογοδοσία».