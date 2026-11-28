Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σχεδόν βέβαιη θεωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση της επιδότησης των 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ιδιαίτερα πιθανή είναι και η συνέχιση της επιδότησης των 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Καθώς οι υφιστάμενες επιδοτήσεις εκπνέουν στο τέλος Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στις αποφάσεις της κυβέρνησης για τη συνέχιση των μέτρων στήριξης, οι οποίες θα καθορίσουν τις τιμές που θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές από την 1η Δεκεμβρίου.

Η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης θεωρείται σχεδόν δεδομένη, καθώς η χώρα εισέρχεται στην καρδιά του χειμώνα, ενώ αναμένεται και επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Την ίδια ώρα, αυξημένες είναι οι πιθανότητες διατήρησης της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η τιμή του συγκεκριμένου καυσίμου επηρεάζει άμεσα το μεταφορικό κόστος και, κατ’ επέκταση, τις τιμές των προϊόντων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία – Έρχονται νέες αυξήσεις

Στο μεταξύ, πτωτική πορεία εξακολουθούν να καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, προσφέροντας ανάσα στους καταναλωτές.

Ειδικότερα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 1,96 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται κατά μέσο όρο στα 1,38 ευρώ ανά λίτρο.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων των βενζινοπωλών στο ERTNews, από την Τρίτη αναμένονται αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου και των τριών καυσίμων.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ανοδική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά την τελευταία εβδομάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τη σωρευτική υποχώρηση της τιμής του Brent κατά 15,8% σε επίπεδο μήνα, το τελευταίο επταήμερο καταγράφηκε αντιστροφή της πτωτικής τάσης, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 94 δολάρια το βαρέλι, έναντι 92,6 δολαρίων μία εβδομάδα νωρίτερα.