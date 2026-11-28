Το στίγμα της στρατηγικής της ΕΛΑΣ εν όψει των εκλογών έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του με την οποία άνοιξαν οι εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Παράλληλα, παρείχε πλήρη κάλυψη στον γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Ο κ. Τσίπρας ζήτησε νίκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών θέτοντας ως… βασικό δίλημμα της κάλπης το «Αλλαγή ή Διαφθορά;». «Η χώρα δεν αντέχει τρίτη φορά διαφθορά. Η χώρα έχει ανάγκη την πολιτική αλλαγή. Αυτό λοιπόν θα είναι το δίλημμα της κάλπης: Αλλαγή ή Διαφθορά;» ανέφερε χαρακτηριστικά και έθεσε ως κομματικό στόχο «να ενώσουμε σε ρεύμα νίκης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Πολιτική Αλλαγή. Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει την Αλλαγή. Εκατομμύρια άνθρωποι που διαφωνούν σε πολλά, συμφωνούν σήμερα σε ένα: Ως εδώ με τη διαφθορά. Με την αδικία. Με μια ζωή σε κατάσταση πολιορκίας».

Ενώ σημείωσε πως «η δυνατότητα υπάρχει, γιατί η κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Αλλαγή είναι ήδη υπαρκτή. Γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλη μία θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι θεσμοί της δημοκρατίας δεν το αντέχουν. Η οικονομία δεν το αντέχει. Η χώρα δεν το αντέχει».

Αλέξης Τσίπρας: Στήριξη στον Χατζηγιαννάκη

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ μέσα από την ομιλία του, παρείχε πλήρη κάλυψη στον γραμματέα του κόμματος Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

«Έχουμε το θράσος να στεκόμαστε απέναντι σε όσους μεθοδεύουν ηθική δολοφονία μας. Ήχησαν και ηχούν τα τύμπανα του πολέμου. Τίποτε περίεργο βέβαια, για τους περισσότερους από μας, που έμαθαν στη διαδρομή τους από πρώτο χέρι, πως αντιμετωπίζεται όποιος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της διαφθοράς και της συναλλαγής» είπε και συμπλήρωσε: «Εδώ που τα λέμε όμως, ένα θράσος το έχουμε. Το θράσος να είναι στη θέση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ όχι ένας αργόμισθος, ή ένας αργυραμοιβός της εξουσίας, αλλά ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Το θράσος να έχει μετατρέψει κάποια γραφεία του σε… γιάφκα της ΕΛ.Α.Σ.

Το θράσος να στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι στα χαλκεία, που μεθοδεύουν και επιχειρούν την ηθική δολοφονία των στελεχών μας και την κατασυκοφάντηση της ΕΛ.Α.Σ. Και το θράσος βεβαίως να επιμένουμε να κάνουμε πολιτική όχι με την κρατική επιχορήγηση, ούτε με κρυφούς χορηγούς, αλλά με τη συνδρομή των μελών, των στελεχών και των φίλων μας.

Πώς τα φέρνει όμως η ζωή καμιά φορά. Από τα σπιτάκια ανακύκλωσης, στα γραφεία του Μίλτου, κι από κει στα κελιά της ΓΑΔΑ και στα δίχτυα του εισαγγελέα. Ένα τσιγάρο δρόμος αποδείχτηκε η διαδρομή ενός εκ των βασικών κατηγορουμένων της συκοφαντίας.

Χάνει όμως κανείς τα λόγια του και είναι δύσκολο να συγκρατήσει την οργή του, μπροστά στο δικό τους θράσος: Είναι παρανομία να γίνονται συνεδριάσεις της ΕΛ.Α.Σ σε κάποια γραφεία της εταιρίας του γραμματέα της. Αλλά όχι η διασπάθιση του ευρωπαϊκού χρήματος για σπιτάκια διαφθοράς. Όχι τα πάνω από ένα δις δανεικά κι αγύριστα εκείνων που δεν τους αφήνει να κοιμηθούν το του Μιλτιάδου τρόπαιον: Δυο δωμάτια στη Φιλελλήνων για να συνεδριάζουμε.

Αλλά δε θα τους κάνουμε τη χάρη. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε μέσα στην κοινωνία, να κάνουμε πολιτική με την κοινωνία, να ασκούμε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι σε χώρους που προσφέρουν τα μέλη μας και να αντλούμε τα αναγκαία οικονομικά μέσα από τα μέλη και τους φίλους μας. Όχι από αγνώστους χορηγούς».

«Υπάρχουν δύο Ελλάδες»

Στάθηκε ακόμη στα θέματα της οικονομίας επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat για το 2025. «Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα έχει σχεδόν τη μισή αγοραστική δύναμη του αντίστοιχου μέσου μισθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση σε όλη την Ευρώπη» είπε.

Συνεπώς, συμπλήρωσε, υπάρχουν «δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα που πληρώνει. Και η Ελλάδα που εισπράττει. Αυτή είναι η μεγάλη κοινωνική διαίρεση της εποχής μας. Και αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για το αόρατο Μνημόνιο, το Μνημόνιο Μητσοτάκη». Δεσμεύθηκε όμως, ότι με κυβέρνηση της Συμπαράταξης, οι πολίτες θα νιώσουν ανάσα στα τέσσερα μεγαλύτερα έξοδα του νοικοκυριού: Τρόφιμα. Ενέργεια. Στέγη. Μεταφορές».