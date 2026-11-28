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Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη νοσηλεύεται ένα 9χρονο κοριτσάκι, το οποίο φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ, με τις αστυνομικές Αρχές να έχουν προχωρήσει στη σύλληψη της 30χρονης μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, η ανήλικη μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με ιδιωτικό μέσο στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 9χρονη κατανάλωσε αλκοόλ, καθώς και το πώς βρέθηκε στην κατοχή της, αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.