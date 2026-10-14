Πάπας Λέων: Το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο μετά τη χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα

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Μήνυμα συμπαράστασης προς τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ποντίφικας την Τρίτη (13/10), για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος από τον δεξιό πνεύμονα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι προσεύχεται μαζί με τη σύζυγό του, Τζανέτ, για την υγεία του ποντίφικα, γράφοντας στην ανάρτησή του:

«Η Τζανέτ κι εγώ προσευχόμαστε για την υγεία του ποντίφικα μετά την πρόσφατη διάγνωσή του. Είθε ο Κύριος να του δίνει δύναμη και το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί το ιατρικό προσωπικό που φροντίζει τον Άγιο Πατέρα».