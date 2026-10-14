Πάπας Λέων: Το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο μετά τη χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα

Μήνυμα συμπαράστασης προς τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ποντίφικας την Τρίτη (13/10), για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος από τον δεξιό πνεύμονα.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι προσεύχεται μαζί με τη σύζυγό του, Τζανέτ, για την υγεία του ποντίφικα, γράφοντας στην ανάρτησή του:
«Η Τζανέτ κι εγώ προσευχόμαστε για την υγεία του ποντίφικα μετά την πρόσφατη διάγνωσή του. Είθε ο Κύριος να του δίνει δύναμη και το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί το ιατρικό προσωπικό που φροντίζει τον Άγιο Πατέρα».
Jeanette and I are united in prayer for @PONTIFEX’s health following his recent diagnosis.
May the Lord give him strength and the Holy Spirit guide the medical professionals taking care of the Holy Father.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 13, 2026