Πάπας Λέων: Το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο μετά τη χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι προσεύχεται μαζί με τη σύζυγό του για την υγεία του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον δεξιό πνεύμονα.

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Διεθνή Νέα

Μάρκο Ρούμπιο, Πάπας Λέων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δημοσίευσε μήνυμα συμπαράστασης προς τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην πλατφόρμα Χ.
  • Ο ποντίφικας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την Τρίτη (13/10) για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος από τον δεξιό πνεύμονα.
  • Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι προσεύχεται μαζί με τη σύζυγό του, Τζανέτ, για την υγεία του Αγίου Πατέρα.

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Μήνυμα συμπαράστασης προς τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ποντίφικας την Τρίτη (13/10), για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος από τον δεξιό πνεύμονα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι προσεύχεται μαζί με τη σύζυγό του, Τζανέτ, για την υγεία του ποντίφικα, γράφοντας στην ανάρτησή του:

«Η Τζανέτ κι εγώ προσευχόμαστε για την υγεία του ποντίφικα μετά την πρόσφατη διάγνωσή του. Είθε ο Κύριος να του δίνει δύναμη και το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί το ιατρικό προσωπικό που φροντίζει τον Άγιο Πατέρα».

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