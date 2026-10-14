Δώρα Τσαμπάζη για Αλέξανδρο Νικολαΐδη: «Δεν έχω καταφέρει να εξηγήσω στα παιδιά μας γιατί δεν μπορείς να ξαναζωντανέψεις»

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Στην αδυναμία της να εξηγήσει στα δύο παιδιά τους γιατί ο πατέρας τους δεν μπορεί να επιστρέψει στη ζωή αναφέρθηκε η Δώρα Τσαμπάζη, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τον θάνατο του συζύγου της, Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (14/10/2026), η Δώρα Τσαμπάζη αναφέρθηκε στις τελευταίες ώρες της ζωής του συζύγου της, αλλά και στις δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μετά την απώλειά του.

Παρά τα όσα έχει καταφέρει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όπως επισημαίνει, εξακολουθεί να μην μπορεί να δώσει στα παιδιά τους μια απάντηση που να τα βοηθήσει να κατανοήσουν την οριστική απουσία του πατέρα τους.

Η ανάρτηση της Δώρας Τσαμπάζη

«Τέσσερα χρόνια πριν, τέτοια ώρα, μου ανακοίνωναν ότι σε λίγες ώρες φεύγεις. Ότι δεν θα σε βρει το πρωί. Έφυγες στην αγκαλιά μου και γι’ αυτό το δώρο θα σε ευχαριστώ πάντα.

Πολλά κατάφερα χωρίς εσένα. Δύσκολα, απίθανα πράγματα που δεν είχα διανοηθεί ότι θα χρειαστεί να περάσω.

Ένα πράγμα, όμως, δεν έχω καταφέρει: να δώσω μια απάντηση που να αρκεί στα παιδιά μας για το γιατί δεν γίνεται να ξαναζωντανέψεις. Και εκεί, όσες υπερδυνάμεις κι αν νιώθω ότι απέκτησα, γκρεμίζονται όλες. Γιατί πάντα σκέφτομαι, αγαπημένε μου, ότι το ΚΕΝΟ σου δεν θα γεμίσει ποτέ».