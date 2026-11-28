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Μια άγνωστη πλευρά της ζωής της αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα η Μαριάννα Λαγουρού.

Η ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις οικογενειακές μνήμες που την σημάδεψαν, τις επισκέψεις στα νησιά της εξορίας και την επικοινωνία με τον πατέρα της μέσα από γράμματα.

«Καμιά φορά είναι και λίγο τυχερά στη ζωή το περιβάλλον που μεγαλώνεις, οι γονείς, οι αρχές που παίρνεις. Αγάπησα πολύ το κείμενο στο “Αγριόχορτο” γιατί με είδα σ’ αυτό. Οι περισσότεροι φίλοι μου, ακόμα και τώρα, άνδρες είναι αν και είχα φίλες. Είχα ένα καλό και υγιές περιβάλλον, άσχετα αν οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι», ανέφερε η ηθοποιός.

«Είχαν πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ τους οπότε ποτέ δεν ακούσαμε, με την αδελφή μου, “ο πατέρας σου αυτό” ή “η μάνα σου εκείνο”», πρόσθεσε.

Ωστόσο, υπήρχε ένα δύσκολο κομμάτι στην οικογενειακή της ιστορία, το οποίο, όπως εξομολογήθηκε, είχαν μάθει να θεωρούν μέρος της ζωής τους: «το σημείο της εξορίας».

«Είμαι παιδί εξόριστου, έχω πάει στη Λέρο, στα 8 – 9 μου χρόνια, για να δω τον πατέρα μου. Και σε άλλα νησιά όπου έκανε διακοπές ο μπαμπάς μας και κάποιοι φίλοι του», αφηγήθηκε η Μαριάννα Λαγουρού.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν και η αναφορά της στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαν, όταν βρίσκονταν μακριά.

«Συγκινούμαι και λίγο. Η επαφή ήταν μόνο από τις καρτέλες, όπως τις έλεγαν, τα γράμματα. Κάτι μπεζ γράμματα τα οποία ήταν ανοιχτά και εκεί μπορούσες να εκθέσεις τα οικογενειακά σου, τα μυστικά σου…», είπε η ηθοποιός.