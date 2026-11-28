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Ζημιές στις πτέρυγες δύο αεροσκαφών της American Airlines προκάλεσε σύγκρουση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησής τους στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρήγκαν της Ουάσινγκτον, το απόγευμα της Παρασκευής (27/11).

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις συνθήκες του συμβάντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 (τοπική ώρα), όταν αεροσκάφος που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το Ντάλας ήρθε σε επαφή με την πτέρυγα δεύτερου αεροπλάνου της ίδιας εταιρείας, το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει πτήση προς το Σικάγο.

Two American Airlines passenger planes touched wings at DCA Reagan tonight. Crews have moved the damaged planes to the area outside the FAA hangar at the airport for further inspection. https://t.co/LAYFf1WRB6 — Andrew Leyden (@PenguinSix) November 28, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FAA, η πτήση 638 της American Airlines χτύπησε την πτέρυγα της πτήσης 2152, ενώ τροχοδρομούσε προς τον διάδρομο αναχώρησης.

BREAKING: Two American Airlines planes collided while taxiing at Ronald Reagan Washington National Airport. – FAA. https://t.co/ycxtpWsH8T — Scope Report (@ScopeReport_) November 27, 2026

Η αμερικανική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και γνωστοποίησε την έναρξη έρευνας για τη διερεύνηση των αιτιών της σύγκρουσης.

Από την πλευρά της, η American Airlines επιβεβαίωσε ότι τα δύο αεροσκάφη, αμφότερα τύπου Boeing 737-800, αποσύρθηκαν προσωρινά από την επιχειρησιακή τους δραστηριότητα, προκειμένου να υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Οι επιβάτες των δύο πτήσεων επρόκειτο να μεταφερθούν στους προορισμούς τους με άλλα αεροσκάφη αργότερα το ίδιο βράδυ.

«Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες μας για την ταλαιπωρία και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους εξυπηρετήσουμε το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

American Airlines Flight 638 clipped the wing of American Airlines Flight 2152 while taxiing for departure at Ronald Reagan Washington National Airport around 5:10 p.m. local time on Friday, November 27. No injuries have been reported at this time. The FAA will investigate. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 28, 2026

Προβλήματα στις αερομεταφορές λόγω της κακοκαιρίας

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης στις ΗΠΑ, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί επέστρεφαν στις εστίες τους μετά τις διακοπές της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Την ίδια στιγμή, ισχυρά καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις να δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Οι δυσμενείς συνθήκες έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία των αερομεταφορών, σε μία από τις περιόδους με αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.