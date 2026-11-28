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Ένα ασυνήθιστο οπτικό φαινόμενο στις ακτές του Ατζμάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει προκαλέσει έκπληξη στους χρήστες του διαδικτύου, καθώς ένα φορτηγό πλοίο εμφανίζεται σε βίντεο να αιωρείται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα πλάνα εντυπωσιάζουν, καθώς το σκάφος μοιάζει να βρίσκεται αρκετά μέτρα πάνω από το νερό, χωρίς να διακρίνεται το κάτω μέρος του να εφάπτεται με τη θαλάσσια επιφάνεια. Η ασυνήθιστη εικόνα δημιουργεί την εντύπωση ότι το πλοίο αψηφά τους νόμους της βαρύτητας, θυμίζοντας σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εντυπωσιακή εικόνα να προκαλεί ερωτήματα για το πώς δημιουργείται αυτή η οπτική ψευδαίσθηση.

Viral footage filmed off the coast of Ajman, United Arab Emirates, captures a cargo vessel appearing to float above the water due to a superior mirage, where temperature differences bend light in the atmosphere. https://t.co/COUOUp4Fri — ABC News (@ABC) November 27, 2026

Πίσω από το παράδοξο θέαμα ενδέχεται να βρίσκεται ένα οπτικό φαινόμενο που σχετίζεται με την ατμοσφαιρική διάθλαση, γνωστό ως ανώτερος αντικατοπτρισμός (superior mirage), το οποίο μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να κάνει μακρινά αντικείμενα να φαίνονται υπερυψωμένα πάνω από τον ορίζοντα.

Πρόκειται για μια οπτική ψευδαίσθηση που δημιουργείται εξαιτίας της θερμοκρασιακής αναστροφής, όταν ένα στρώμα θερμού αέρα βρίσκεται πάνω από ένα ψυχρότερο στρώμα αέρα. Οι διαφορετικές θερμοκρασίες προκαλούν διάθλαση των ακτίνων του φωτός, με αποτέλεσμα τα μακρινά αντικείμενα να εμφανίζονται ψηλότερα από την πραγματική τους θέση.

Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, το φορτηγό πλοίο φαίνεται να βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να πλέει κανονικά.

Aνάλογοι αντικατοπτρισμοί μπορούν να εμφανιστούν σε παράκτιες περιοχές, όταν οι διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στο νερό και στα στρώματα του αέρα δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη διάθλαση του φωτός.

Το αποτέλεσμα είναι εικόνες που παραμορφώνουν την πραγματική θέση μακρινών αντικειμένων, κάνοντάς τα να μοιάζουν ότι αιωρούνται πάνω από τη θάλασσα.